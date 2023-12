Simona Halep, unde te așteptai mai puțin!

Simona Halep, despre care s-a speculat că s-a mutat în Dubai, și-a făcut apariția la un salon de înfrumusețare din orașul Sibiu.

„Și-a făcut programare (Simona Halep – nr.) pe platforma Stailer. Bănuiesc că a studiat în prealabil unde vine. A fost împreună cu mama ei. Mama ei la coafor, iar Simona la cosmetică. Am fost super surprinsă să o văd. Când am văzut numele pe agendă am crezut ca este doar o coincidență de nume.Este un om extraordinar de frumos Simona Halep!” a declarat proprietara salonului de înfrumusețare, Alina Frăticiu, care s-a fotografiat cu sportiva.

Date fiind aceste informații, este posibil ca Simona să petreacă noaptea dintre ani la Sibiu.