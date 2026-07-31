Singura insulă din Europa care aparține pe rând la două țări. De la 1 august trece oficial sub administrația Franței

O insulă mai mică decât un teren de fotbal își schimbă oficial suveranitatea de două ori pe an

De la 1 august până la 31 ianuarie, Insula Fazanilor revine sub administrarea Franței. Între 1 februarie și 31 iulie, responsabilitatea aparține Spaniei.

Conform jurnaliștilor Le Figaro, acest sistem funcționează în baza unui statut extrem de rar de condominiu internațional, prin care două state exercită alternativ suveranitatea asupra aceluiași teritoriu.

Ritualul se repetă în fiecare an de peste trei secole, fără dispute teritoriale și fără renegocieri diplomatice, iar cele două state organizează o ceremonie oficială prin care își predau simbolic administrarea insulei.

Este insula unde s-a încheiat unul dintre cele mai importante tratate din istoria Europei

Deși are o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, mai mică decât un teren de fotbal, Insula Fazanilor a avut un rol important în istoria continentului, deoarece aici au fost negociate clauzele Tratatului de la Pirinei, semnat în 1659 pentru a pune capăt războiului de aproape 25 de ani dintre regatele Franței și Spaniei.

Tot aici a avut loc întâlnirea dintre regele Ludovic al XIV-lea și infanta Maria Tereza a Austriei, eveniment care a consolidat pacea dintre cele două puteri europene.

Insula poate fi văzută de pe mal, dar nimeni nu are voie să o viziteze

Deși se află între orașele Hendaye, în Franța, și Irun, în Țara Bascilor din Spania, insula este închisă publicului.

Conform sursei citate, turiștii o pot observa doar de pe malul râului Bidasoa, însă accesul este interzis, iar pe insulă ajung doar reprezentanții oficiali ai Franței și Spaniei în timpul ceremoniilor de predare a administrării.

În restul anului, teritoriul rămâne nelocuit și este lăsat în întregime faunei și vegetației.

Unul dintre cele mai neobișnuite teritorii din lume continuă să respecte aceeași regulă de peste 300 de ani

Potrivit Le Figaro, schimbarea administrației are loc fără dispute sau negocieri între cele două state, după un calendar rămas neschimbat de peste trei secole. La fiecare șase luni are loc o ceremonie oficială prin care responsabilitatea asupra insulei este predată simbolic celeilalte țări.

Publicația franceză subliniază că acest mecanism reprezintă unul dintre cele mai vechi acorduri internaționale încă aplicate și un caz aproape unic în Europa, fiind păstrat neîntrerupt de mai bine de 300 de ani.

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