Șoferilor amendați li se mai coace ceva: „Nu e normal”

Primarul liberal din comuna Frânceşti, Daniel Paraschiv, propune ca şoferii amendaţi de către poliţişti să rămână fără permis de conducere până îşi achită amenzile, pentru a scăpa astfel de debitele tot mai mari pe care administraţiile publice locale le au din cauza rău-platnicilor.

„Am mai spus şi am solicitat inclusiv Parlamentului să modifice legislaţia. Nu mi se pare normal ca un om care încalcă o lege de circulaţie să primească o amendă, să-i spună poliţistului ‘dă-mi-o pe aia mai mare, că oricum nu o plătesc’ şi nu o plăteşte, pentru că nu ai ce să le faci. În primul rând, mare parte dintre ei nu au nimic pe numele lor, nu au niciun venit legal constituit iar în momentul în care îi dai în judecată pentru transformarea amenzii în ore de muncă în folosul comunităţii, ori îţi vin cu o scutire medicală că nu pot munci sau, şi mai grav, nu o duc la îndeplinire. Legiutorul a uitat să spună ce se întâmplă dacă nu prestează acele ore în folosul comunităţii”, a declarat primarul din Frânceşti, joi, într-o conferinţă de presă organizată de filiala Vâlcea a PNL.

Paraschiv spune că Primăria Frânceşti nu stă bine deloc la încasarea amenzilor de circulaţie, debitele la acest capitol fiind de câteva milioane de lei, iar asta afectează bugetul localităţii, în condiţiile în care alocările se dau în funcţie de gradul de colectare a taxelor, impozitelor şi amenzilor.

„Am ridicat problema aceasta de nenumărate ori. Nu e normal ca în momentul în care ţi se suspendă permisul de conducere şi primeşti amendă să primeşti permisul înapoi fără să achiţi acea amendă de circulaţie. Am propus ca în ceea ce priveşte amenzile de circulaţie să se dea un termen rezonabil de şase luni sau poate chiar şi un an pentru plata acestor amenzi, dar în varianta în care nu ţi-ai plătit amenda, să ţi se suspende permisul de conducere şi vă spun că ar fi coadă la casierii să-şi plătească oamenii amenzile. Faptul că nu se plătesc acele amenzi se răsfrânge şi asupra bugetului local, fiindcă ne încărcăm cu debite pe care nu le putem încasa. Am avut, de exemplu, în 2016 vreo patru milioane şi ceva – cinci milioane de lei debite restante. Foarte mulţi bani dacă stăm să ne gândim. În şapte ani am reuşit să recuperăm vreo 10, prin popriri şi prin tot ce am întreprins ca să putem să reducem acel deficit, fiindcă ne afectează şi la partea de alocări”, a precizat primarul din Frânceşti.

Edilul a propus autorităţilor inclusiv înfiinţarea la nivel regional a unui departament care să se ocupe strict de recuperarea datoriilor, pentru a degreva primăriile de această sarcină.