STB ar putea scăpa de aproape toată datoria către Grampet, în schimbul aplicării contractul câştigat de companie pentru livrarea de tramvaie

Creanţa, 200 milioane de euro

Grampet Group spune că ar putea renunţa la 90% din creanţa de 200 milioane de euro pe care o are asupra Societăţii de Transport Bucureşti (STB) dacă i se permite semnarea contractului atribuit în urma licitaţiei din 2019 privind livrarea de tramvaie, se arată într-un comunicat al companiei.

Comunicatul producătorului a venit după declarațiile primarului general privind insolvența STB.

Primarul a arătat că insolvența este unica soluție pentru dezastrul financiar din transportul public de suprafață.

40 de tramvaie destinate Capitalei

În 2019, Electroputere VFU Paşcani, companie membră a Grampet Group, a câştigat licitaţia organizată de Primăria Municipiului Bucureşti pentru achiziţia a 40 de tramvaie destinate Capitalei, fiind beneficiara unor hotărâri definitive care arată acest lucru.

În pofida acestor decizii, decizii judecătorești definitive care îi confirmă dreptul de a semna contractul, semnarea și punerea în aplicare a acestuia au fost amânate succesiv.

Astfel, după întârzieri repetate, de ani de zile, penalitățile au ajuns la aproximativ 200 de milioane de euro.

Grampet precizează, de altfel, că, în ultimii 6 ani, toate demersurile juridice au urmărit exclusiv respectarea rezultatului procedurii de achiziţie şi punerea în aplicare a hotărârilor definitive pronunţate în favoarea companiei.

În contextul discuțiilor recente privind STB, GRAMPET Group vine acum cu această propunere și spune că vrea să facă posibilă realizarea proiectului, însă cu condiţia identificării unei soluţii care să permită demararea contractului şi gestionarea sustenabilă a obligaţiilor financiare ale STB, cu implicarea tuturor creditorilor relevanţi.

GRAMPET Group este așadar dispus să renunţe la 90% din creanţa acumulată până la data încheierii unui acord.

„STB, în insovenţă nedeclarată”

Ciprian Ciucu a declarat luni că, din punctul lui de vedere, STB este în insovenţă nedeclarată din anul 2020, de când nu a mai plătit contribuţiile angajaţilor la ANAF.

„De atunci, tot târăie datorii şi penalităţi mai mari de un miliard de lei, an de an. Anul trecut, în 2025, acestea au ajuns la 1,75 miliarde de lei!”, a scris Ciucu pe Facebook.

Potrivit primarului general, costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an, împreună cu datoriile şi penalităţile aferente, depăşeşte 80% din bugetul anual al Primăriei Municipiului Bucureşti.

GRAMPET Group este cel mai mare grup feroviar şi operator logistic privat din Europa Centrală şi de Sud-Est, operând 450 de locomotive, 20.000 de vagoane şi transportă anual peste 15 milioane de tone de marfă. Grupul deţine Grup Feroviar Român, 4 fabrici în România şi Ungaria şi 5 terminale logistice, situate la graniţele cu Ucraina şi Republica Moldova, precum şi în nordul Bucureştiului.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut luni conducerii STB să declare insolvența companiei, după ce a prezentat o situație financiară pe care a descris-o drept dezastruoasă. Edilul spune că datoriile și penalitățile acumulate pun presiune uriașă pe bugetul Bucureștiului și pot duce la blocarea transportului public.

Ciprian Ciucu a susținut că insolvența este singura soluție prin care STB ar putea fi salvată de la faliment. El a spus că măsura ar opri acumularea penalităților și ar proteja compania, angajații și serviciul public de transport.