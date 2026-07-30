Tánczos Barna, trimis de Bolojan să discute cu fermierii revoltați care cer schimbarea șefiei ANSVSA. „Am înțeles mesajul”

În cadrul discuțiilor, fermierii au prezentat o listă de revendicări, concentrată în principal asupra solicitării de schimbare a președintelui ANSVSA, pe care îl acuză de lipsă de dialog. Totodată, reprezentanții sectorului au cerut accelerarea măsurilor pentru ieșirea din criză și compensarea pierderilor generate de blocarea exportului de ovine.

Fermierii cer schimbarea președintelui ANSVSA și măsuri rapide pentru sectorul ovin

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, principala solicitare a crescătorilor de ovine vizează conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Fermierii au susținut că există o lipsă de dialog din partea instituției și au cerut Guvernului să ia măsuri urgente pentru depășirea crizei cu care se confruntă sectorul. Totodată, mai transmite Guvernul, aceștia au solicitat compensarea pierderilor suferite ca urmare a blocării exportului de ovine.

Guvernul anunță analizarea revendicărilor și pregătirea unui plan pentru ieșirea din criză

Viceprim-ministrul Tánczos Barna le-a transmis reprezentanților fermierilor că solicitările vor fi prezentate prim-ministrului Ilie Bolojan și vor fi analizate cu prioritate, în perspectiva identificării unor soluții urgente pentru problemele semnalate de sector.

Totodată, viceprim-ministrul a informat delegația că a solicitat ANSVSA finalizarea planului de măsuri pentru crearea unui sistem riguros și credibil de trasabilitate și control al mișcării animalelor.

Potrivit acestuia, obiectivul este ca România să poată demonstra capacitatea de a gestiona aspectele care țin de controlul bolilor.

Tánczos Barna: Planul va fi discutat cu fermierii, Colegiul Medicilor Veterinari și experții Comisiei Europene

La finalul întâlnirii, viceprim-ministrul a declarat că l-a informat pe prim-ministrul Ilie Bolojan cu privire la solicitările fermierilor și că mesajul transmis de aceștia a fost înțeles.

„În cursul zilei de astăzi, am avut ocazia să mă consult cu domnul premier și posibilitatea de a-l informa de solicitările fermierilor cu care m-am întâlnit la Palatul Victoria. Îi asigur pe fermieri că am înțeles mesajul. Zilele acestea o nouă echipă de experți de la ANSVSA și mediul academic vor prezenta planul pentru ieșirea din criză, care va fi dezbătut săptămâna viitoare atât cu Colegiul Medicilor Veterinari, cât și cu reprezentanții fermierilor și experții Comisiei Europene, după care va fi înaintat și oficial Comisiei. Îi asigur pe fermieri că o decizie în ceea ce privește conducerea ANSVSA va fi luată la nivelul Guvernului în cel mai scurt timp posibil”, a declarat viceprim-ministrul Tánczos Barna după întâlnirea cu reprezentanții crescătorilor de ovine.

În urma întâlnirii, Guvernul a transmis că revendicările fermierilor vor fi analizate cu prioritate, iar planul pregătit de ANSVSA pentru gestionarea crizei urmează să fie prezentat și discutat cu reprezentanții fermierilor, Colegiul Medicilor Veterinari și experții Comisiei Europene înainte de transmiterea sa oficială către Comisie.

Întâlnirea de la Palatul Victoria a avut loc după protestul organizat joi de crescătorii de ovine în București, unde fermierii și-au exprimat nemulțumirea față de blocarea exporturilor de ovine și au cerut intervenția Guvernului. Printre principalele revendicări s-au numărat deblocarea exporturilor, compensarea pierderilor provocate de criza din sector și schimbarea conducerii ANSVSA.

În aceeași zi, președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că înțelege nemulțumirile fermierilor și că instituția pregătește un plan de măsuri care va fi prezentat Comisiei Europene pentru ieșirea din criză. Totodată, acesta a respins solicitările privind demisia sa, susținând că nu are motive să renunțe la mandat și invocând rezultatele obținute în deschiderea unor noi piețe externe pentru exporturile României.

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