Testată la București. Simona. ”Nu e ușor să dai de fiecare dată sânge și urină„

A primit un wild-card din partea organizatorilor, astfel că Simona Halep (32 de ani, 1144 WTA) va juca în perioada 15-21 aprilie la turneul WTA de la Oerias (Portugalia). Sportiva a ajuns în București și se antrenează la Baza Pescariu din Capitală.

Simona Halep a jucat la Miami Open, unde a avut parte de o revenire formidabilă deșia părăsit competiția încă din primul tur.

Simona Halep a dezvăluit că a avut un control antidoping marți, 9 aprilie, și mărturisește că este testată mai des, dar că nu are nimic împotrivă.

„Da, chiar am întârziat un pic pentru că am avut antidoping de dimineață, o testare care deja pot să spun că e în viața mea. În ultima perioadă, mai ales în 2022, am fost testată la opt zile.