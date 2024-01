Texas versus USA – primul șoc național al anului electoral

Statele republican din SUA s-au raliat în jurul guvernatorului Texan Greg Abbot, după ce acesta a invocat dreptul constituțional al Texasului de a se autoapăra în fața valurilor de imigranți. Guvernatorul Abbot vorbește despre o ”invazie”, iar presa americană atrage atenția că aceasta nu este neapărat o metaforă. În declarația sa, guvernatorul Texasului face referire la o clauză din articolul 1 al Constituției SUA care stabilește că statele americane pot, fără aprobarea Congresului SUA, să se angajeze în război, în cazul în care ”sunt invadate sau într-un pericol iminent care nu permite întârziere”.

Toți guvernatorii republicani (cu excepția celui din statul Vermont, un stat în care președintele democrat Joe Biden a obținut 66% din voturi la ultimele alegeri) au semnat o scrisoare de sprijin pentru guvernatorul Texasului.

Guvernatorul Abbot a mobilizat Garda Națională din Texas și a preluat controlul pe mai multe porțiuni de frontieră, în ciuda unui ordin prezidențial și chiar a unui ordin temporar al Curții Supreme care îi cere să le permită în continuare agenților federali să se ocupe de paza frontierei cu Mexicul. The New York Post scrie că în Texas este „război” (însă nu s-au înregistrat deloc violențe până acum), în timp ce MarketWatch vorbește despre mici „încăierări” la punctul de trecere Eagle Pass între agenții federali și militarii texani.

„Oklahoma este cu Texasul”, a declarat guvernatorul Kevin Stitt. ”De ajuns. Frontiera noastră sudică este în criză din cauza refuzului administrației Biden de a-și face treaba”, spune guvernatorul republican din Georgia. ”Texasul are sprijinul nostru total”, spune guvernatorul Virginiei, adăugând că ”administrația Biden a transformat toate statele în state de frontieră. Trebuie să oprim fluxul de fentanil, să salvăm vieți și să asigurăm frontiera sudică”. ”Frontiera deschisă amenință viețile americanilor, inclusiv ale celor din Idaho”, spune guvernatorul acestui stat. ”Am ordonat Gărzii Naționale din Nebraska să meargă la frontieră, anul trecut. Sunt mândru să fiu alături de Texas acum”, a spus guvernatorul Jim Pillen. ”Texas și alte state au acționat mereu. Casa Albă? Absentă. E prea mult”, a spus guvernatorul statului Alabama. ”Guvernatorul Abbot merită mulțumirile noastre pentru că a acționat pentru limitarea migrației ilegale și a traficului cu droguri și ființe umane”, a spus guvernatorul din Dakota de Nord. ”Când guvernul federal nu poate, intervin statele. Iowa a trimis Garda Națională la frontieră, anul trecut, pentru a opri invazia”, spune guvernatorul Kim Reynolds.

A intervenit și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, socotit principalul rival al lui Donald Trump la alegerile primare din Partidul Republican, dar care s-a retras din cursă și a anunțat că-l va sprijini pe fostul președinte. ”Dacă Constituția nu le-ar fi dat putere statelor pentru a se apăra, nu ar fi fost ratificată de la bun început, iar Texasul nu s-ar fi alăturat Statelor Unite. Texasul este de partea legii, în timp ce Biden o ocolește. Florida va ajuta Texasul cu personal și materiale”, a spus DeSantis.

De partea guvernatorului texan este și liderul republican al Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, Mike Johnson. ”Sunt de partea guvernatorului Abbot. Camera va face totul pentru a-l susține. Următorul pas: să-l tragem la răspundere pe secretarul Departamentului Securității Interne, Mayorkas”.

Robert F. Kennedy Jr, căruia Partidul Democrat i-a refuzat participarea la alegerile primare, în ciuda sângelui „albastru”, și care acum candidează ca independent la alegerile prezidențiale, este și el de partea guvernatorului texan: ”Texasul are dreptate. Incapacitatea lui Biden de a apăra frontiera nu le lasă statelor altă opțiune decât să găsească singure soluția… O țară fără frontiere nu este o țară”.

Donald Trump poate profita de situația de la frontieră și de revolta guvernatorilor republicani. Liderul minorității republicane din Senat, Mitch McConnell, un lider socotit ostil lui Donald Trump, a realizat că în partid se schimbă curentul și, la o întâlnire privată privind situația din Ucraina, a declarat: ”Nu vrem să facem ceva care să-l submineze (pe Trump)”. Declarația aceasta arată că liderul republican începe să renunțe la înțelegerea ”securitate la frontiere contra ajutorului pentru Ucraina” pe care republicanii au urmărit-o în ultimele luni, când au blocat constant ajutorul militar de peste 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Donald Trump dorește să se concentreze pe imigrație în campania prezidențială, iar liderii republicani par să-i acorde sprijin.

Un sondaj realizat de Harvard CAPS-Harris, citat de The Hill, arată că imigrația depășește inflația în topul îngrijorărilor americanilor. Imigrația a crescut cel mai mult în rândul temerilor americanilor – cu 7% în ultima lună. Imigrația și inflația sunt urmate de ”economie și locuri de muncă”, de ”infracționalitate și droguri”, de sănătate și abia apoi se securitatea națională – singura îngrijorare ce poate fi legată de politica externă a SUA. În rândul alegătorilor republicani, situația este clară: 85% doresc o securitate mult întărită la frontieră. Însă doar 50% dintre democrați vor o pază mai bună a frontierelor.

Dar cine sunt alegătorii americani? Răspunsul pe care îl dă Donald Trump și presa care îl susține la aceasta întrebare este catalogat constant drept ”fals” și ”dezinformare” de fact checkerii marilor publicații și agenții de presă. Conservatorii americani fac o legătură între imigrația ilegala și alegerile din SUA, câtă vreme acești oameni pot vota în nu puține state americane. Fals, scrie Associated Press, arătând că imigranții fără acte pot vota doar la alegerile locale și asta doar în anumite state. ”Centrul Brennan și alte ONG-uri susțin că solicitarea unor dovezi privind cetățenia americană îi dezavantajează pe cei care pot avea drept de vot însă nu au certificate de naștere sau alte documente. Aceste ONG-uri spun că solicitarea unor documente nu este un pas necesar, pentru că cercetările arată că cei care nu au cetățenie nu votează într-un număr mare”. Acesta este raționamentul Associated Press atunci când demonstrează că imigranții fără acte nu influențează alegerile din SUA: ”cercetările arată că ei nu votează în număr mare”. Iar fact checkerii nu mai amintesc că state cu un număr mare de alegători (și de voturi în Colegiul Electoral care alege în mod indirect președintele), precum New York sau California, sunt printre statele care nu solicită niciun document de identitate (cu sau fără fotografie) celor care vin la urne.

Ce poate să însemne că imigranții ilegali nu votează în număr mare. Afirmația trebuie raportată la datele ce arată că, în 2020, în SUA se aflau 10,2 milioane de imigranți ilegali și că în timpul administrației Biden acest număr aproape că s-a dublat (au fost raportate circa 10 milioane de intrări ilegale în SUA – firește, dintre acești imigranți nu puțini au fost deportați, însă trebuie să luăm în calcul și intrările care nu au fost depistate de agenții federali, câtă vreme scopul unui imigrant ilegal este să nu fie detectat). La alegerile din 2020, diferența la votul popular între Joe Biden și Donald Trump a fost de 7 milioane. Oare 7 milioane înseamnă ”în număr mare” sau ”în număr mic” pentru arbitrii adevărului din SUA?

Dacă Texasul rezistă în fața administrației Biden și chiar a Curții Supreme, este puțin probabil să se ajungă la gesturi limită din partea guvernului federal, precum preluarea controlului asupra Gărzii Naționale. Cel mai probabil, se va ajunge la un război în justiție, timp în care Texasul își va întări frontiera, iar imigrația ilegală va fi deviată spre New Mexico, Arizona și California (celelalte trei state de la granița cu Mexicul, care sunt conduse de guvernatori democrați). Acesta va fi aspectul legal al crizei imigrației din SUA.

Mai important va fi aspectul politic, imigrația urmând să fie tema principala a dezbaterilor din campania prezidențială. Și apoi urmează aspectul național. ”Guvernul federal mai poate asigura apărarea? Mai suntem o singură națiune? Sau polarizarea democrați-republicani este atât de profundă încât s-ar putea să ne fie mai bine dacă găsim un alt aranjament constituțional în Statele Unite, unul care să le permită celor care construiesc garduri la frontiera să meargă pe calea lor și celor care își transformă orașele în sanctuare pentru imigranți sa meargă pe a lor?”, scrie The American Conservative.

Iar despre aceasta din urmă tabără, The American Conservative scrie că a apărut în urma penetrării profunde a guvernului de către elemente „criptocomuniste”. ”Istoricii se vor minuna cum a putut să ajungă președintele Biden, un adept al căii de mijloc în întreaga sa cariera politică, în asemenea situație. O problemă este vârsta sa, dar avem și statul profund care se opune oricărui președinte”, scrie TAC, care amintește apoi de o declarație din 2022 a activistului progresist Shean McElwee: ”Știți cât de mulți criptocomuniști lucrează acum pentru administrația Biden? Câți foști membri ai echipei lui Bernie Sanders sunt adânc implantați la Casa Albă? Stânga a trecut de faza revoluționară socialistă. Însă are acum foarte mulți oameni infiltrați la cele mai înalte niveluri ale Partidului Democrat”.