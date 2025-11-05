Trump, prima reacție după victoria democratului Zohran Mamdani

Donald Trump reacționează la rezultatele slabe ale Partidului Republican în alegerile locale din SUA. Președinte susține că înfrângerile se datorează absenței sale de pe buletinele de vot și critică blocajele interne din partid.

„Și așa începe!”, a fost mesajul transmis de președintele american Donald Trump, după ce Zohran Mamdani a fost ales primar al New-Yorkului. Trump, care l-a criticat pe Mamdani și l-a etichetat în mod fals drept comunist, a amenințat anterior că va retrage fondurile federale ale orașului, dacă acesta câștigă alegerile.

„Și așa începe!", a fost mesajul transmis de președintele american Donald Trump, după ce Zohran Mamdani a fost primar al New-Yorkului.

Cum explică Trump eşecul republicanilor

Preşedintele republican Donald Trump a declarat pe reţeaua sa Truth Social că eşecurile electorale suferite de partidul său în mai multe scrutine locale se explică în special prin faptul că numele său nu a fost pe buletinul de vot şi prin blocajul bugetar interminabil din Statele Unite.

„TRUMP NU A FOST PE BULETINUL DE VOT ŞI SHUTDOWN-UL AU FOST CELE DOUĂ MOTIVE PENTRU CARE REPUBLICANII AU PIERDUT ALEGERILE DIN ACEASTĂ SEARĂ”, a scris preşedintele american. Totul într-o primă reacţie după eşecul electoral suferit de republicani în mai multe state. Poate cel mai important fiind cel pentru alegerea primarului New Yorkului, oraşul natal al lui Trump, unde şi-a clădit cariera de miliardar.

Alegerile de marţi au oferit un barometru al modului în care americanii răspund celor nouă luni tumultoase ale mandatului lui Trump, dar analiştii spun că este încă prea devreme pentru a prevedea o tendinţă pentru alegerile de la jumătatea mandatului său, care au loc la finalul anului viitor.

Trump a criticat în repetate rânduri planurile lui Mamdani, pe care l-a numit „comunist”, avertizând că alegerea acestuia ar putea „distruge New York-ul din interior”. „O să fie greu pentru mine, în calitate de președinte, să dau mulți bani orașului New York, deoarece, dacă ai un comunist care conduce New York, tot ce faci este să irosești banii pe care îi trimiți acolo”, a spus Trump, amenințând că va tăia fondurile federale pentru metropolă dacă administrația democrată va implementa reformele propuse.

Zohran Mamdani, primul primar musulman al New Yorkului

Candidatul Partidului Democrat a fost ales primar al New York-ului, devenind primul musulman și cel mai tânăr lider al orașului din ultimul secol. Când și-a lansat campania în toamna anului trecut, Mamdani era relativ necunoscut. Cu toate acestea, mesajul său centrat pe accesibilitate și trai decent a câștigat rapid susținere. Programul său includea înghețarea chiriilor pentru locuințele reglementate, construirea de locuințe accesibile, creșterea salariului minim la 30 de dolari pe oră, transport public gratuit și taxe mai mari pentru cei mai bogați locuitori ai orașului.https://www.cotidianul.ro/victorie-istorica-in-new-york-un-musulman-ajunge-primar/

Amenințat de Trump, susținut de Obama

În SUA, Mamdani este catalogat drept socialist sau chiar simpatizant al islamismului. Conservatorii îl consideră un radical. Politicienii cu experiența puterii văd în el un provocator gata să facă promisiuni imposibil de îndeplinit. Actualul primar democrat al metropolei spune că avem de-a face cu un ”șarlatan” și un ”burghez boem” în haine de socialist, iar un editorial The Wall Street Journal arată că victoria sa ar fi ”o zi neagră pentru evreii din New York”, un ”seism în istoria iudaismului”, o trădare a moștenirii politice a lui Truman și Kennedy în favoarea unei facțiuni politice care ”confundă steagul verde al Hamas cu cel al muncitorilor”.https://www.cotidianul.ro/cine-e-zohran-mamdani-noua-fata-a-progresismului-american-rival-cu-trump/

