Turcii vin cu alternativă la all-inclusive

În timp ce sistemul all-inclusive continuă să se răspândească în ciuda criticilor, ajustările sistemului sunt pe ordinea de zi din cauza costurilor în creștere.

Modelul „pay as you use” este din nou pe ordinea de zi al hotelierilor turci. Aceștia nu vor să renunțe la sistemul all-inclusive, dar caută variante de reglementări care să echilibreze creșterea costurilor pentru afaceri și consumatori.

Kaan Kavaloğlu, președintele Asociației Hotelierilor și Operatorilor Turistici din Mediterana (AKTOB), a declarat citat de presa turcă: „Din cauza condițiilor competitive, am umplut prea mult sistemul all-inclusive. Prin urmare, noul model poate crea un avantaj de preț. Acesta poate fi modelul „pay as you use” pentru a fi integrat în sistemul all-inclusive. „Cei care vor să folosească modelul își schimbă sistemele. În noua eră, turiștii vor putea beneficia de un serviciu all-inclusive fără alcool” a spus el.

CEO-ul Nirvana Hotels, Korhan Alşan, a declarat, în declarația sa către Salim Uzun de la Akdeniz Hürriyet, pe această temă, că nevoia de replanificare a sistemului all-inclusive a evoluat odată cu creșterea costurilor și schimbarea așteptărilor clienților: „Sistemul all inclusive nu va dispărea. Turcia îl implementează foarte bine, dar trebuie să diversificăm conținutul acestui sistem. Consumatorul a început să se întrebe de ce plătea pentru produse pe care nu le-a cumpărat. Și atunci ne întrebăm și noi: De ce să plătească un turist care nu bea alcool pentru asta? Ne gândim la întrebare. Ne propunem să oferim consumatorului un model în care să aleagă produsele pe care le vor folosi”, spune el.