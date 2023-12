Ucraina luptă pentru miliardele din UE; la fel și corupții ucraineni

La finalul săptămânii trecute, Serviciul ucrainean de informații (SBU) a anunțat că a descoperit o schemă de fraudare a fondurilor pentru achiziția de proiectile de artilerie. Au fost fraudate în acest fel 40 de milioane de dolari. La începutul lunii septembrie a fost demis ministrul Apărării, Olexii Reznikov. La scurt timp a fost creată o agenție pentru cumpărarea de armament, în încercarea de a elimina corupția de pe lanțul de achiziție. Potrivit The New York Times, un oficial guvernamental a reușit însă să ocolească noul sistem și a prelungit un contract corupt pentru proiectile de artilerie. În acest fel, 40 de milioane de dolari s-au scurs în conturile unor firme căpușă. Suspectul, a cărui identitate rămâne necunoscută, a fost eliberat din funcție și pus sub acuzare. Ministerul Apărării a precizat că un audit a confirmat activitățile ilegale.

În paralel cu aceste informații, France24 a publicat un reportaj despre activitatea jurnaliștilor anticorupție din Ucraina. Imediat după invazia rusă din februarie 2022, aceștia aproape că și-au întrerupt activitatea, de teamă că dezvăluirile lor să nu dăuneze imaginii țării, care avea mare nevoie de ajutor occidental. Ulterior, jurnaliștii au reînceput să publice materiale despre corupția din Ucraina, arată France24. Este vorba în special despre corupția în domeniul ajutoarelor pentru populația afectată direct de război prin repararea clădirilor bombardate. Lucrările sunt deseori abandonate după încasarea banilor de la stat sau sunt făcute de mântuială, neoferind condiții minime de locuit celor afectați. Acest fenomen poate căpăta amploare odată ce Ucraina va fi ”inundată cu fonduri pentru reconstrucție”, spune unul dintre jurnaliștii ucraineni.

La finalul lunii noiembrie, autoritățile ucrainene anunțau lansarea unei investigații în cazul a doi deputați suspectați de implicare în tentative de mituire a oficialilor care se ocupă de reconstrucție. Biroul Național Anticorupție din Ucraina a anunțat că unul dintre deputați a fost prins în flagrant oferind mită (150.000 de dolari cash), în parcarea unui mall din Kiev, pentru ca Agenția de Stat pentru Reconstrucție să ofere contracte unei anumite companii. Din același dosar face parte și prima mită în criptomoneda bitcoin dată în Ucraina. Lupta pentru miliardele de dolari din Vest pentru reconstrucția Ucrainei se întețește.

În luna decembrie au fost publicate mai multe articole despre corupția din centrele ucrainene de recrutare, acolo unde cetățenii dau mite care totalizează milioane de dolari, pentru a fugi de serviciul militar.

Cazurile de mai sus sunt mai degrabă exemple de micro-corupție extinsă. Informațiile despre marea corupție ajung mai greu în spațiul public. Ultimul caz cu greutate este al fostului președinte al Curții Supreme a Ucrainei, judecătorul Vsevolod Kniaziev, care a fost acuzat de luare de mita sub forma plății unei chirii mult sub prețul pieței pentru un imobil dintr-un carter de lux al Kievului. Judecătorul plătea o chirie de 26 de dolari pe lună, în timp ce prețul pieței se situează în jurul a 2000 de dolari lunar. Cazul Kniaziev este considerat dovada eșecului reformei justiției din Ucraina; el a fost demis din fruntea Curții Supreme în lua mai, când a fost acuzat că a acceptat o mita de 2,7 milioane de dolari. Au fost puși atunci sub acuzare mai mulți magistrați de la Curtea Supremă. E ar fi fost mituiți de oligarhul Konstantin Jevago, unul dintre miliardarii ucraineni și deputații care au finanțat partidul fostului premier Iulia Timoșenko. Pe numele lui Jevago a fost emis un mandat internațional de arestare în anul 2022. A fost reținut în Franța. În 2022, Jevago, cel mai tânăr miliardar ucrainean (născut în extremul orient rus), a cumpărat un imobil istoric din Paris în valoare de 40 de milioane de dolari. Într-o perioadă în care activele oligarhilor ruși sunt vânate în întreg Occidentul, autoritățile franceze au refuzat de două ori extrădarea ucraineanului Jevago, arătând că statul ucrainean nu poate garanta că acesta va fi judecat corect. Jevago este acuzat în Ucraina de furtul a peste un miliard de dolari dintr-o bancă acum defunctă.

Mark Green, fost ambasador al SUA, fost administrator al USAID și director executiv al Institutului McCain, spune că ”unii sceptici în ce privește ajutoarele pentru Ucraina își justifică poziția arătând spre problemele de transparență, corupție și stat de drept din Ucraina”. Diplomatul american ne spune că pentru abordarea problemei corupției din Ucraina este necesară o altă perspectivă – aceea că țara stă mai bine decât Rusia în clasamentul percepției corupției, stă mai bine decât Albania, Belarus, decât India, că societatea civilă și instituțiile anticorupție din Ucraina sunt funcționale și se perfecționează, că războiul este o circumstanță atenuantă pentru eșecurile în lupta împotriva corupției. ”Chiar crede cineva că Ucraina ar fi mai puțin coruptă dacă Putin și-ar îndeplini obiectivele militare?”, întreabă Green.

Directorul Institutului McCain pare să uite în analiza sa că banii contribuabililor americani și europeni iau calea Ucrainei, nu a Rusiei lui Putin, a Belarusului sau a Indiei. Pe 26 decembrie, Financial Times relata că UE a pregătit un plan de rezervă pentru a oferi Ucrainei un ajutor de 20 de miliarde de dolar ocolind vetoul Ungariei. Premierul Viktor Orban a ales să se abțină la luarea deciziei de a începe negocierile de aderare cu Ucraina, în schimbul dezghețării a circa o treime din fondurilor europene blocate pentru tara sa. Însă Orban, care a repetat că Ucraina este una dintre cele mai corupte țări din lume, se opune oferirii unor ajutoare pentru Ucraina din bugetul UE. Potrivit Financial Times, Comisia Europeană a pregătit o schemă de finanțare a ajutorului pentru Ucraina similară cu cea prin care a adunat 100 de miliarde de euro pentru refacerea economiilor statelor UE după pandemia de covid. Pentru aceasta nu este nevoie de acceptul tuturor statelor membre, ci doar de aprobarea statelor care oferă cele mai importante sume.