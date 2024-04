Un general român vorbeşte despre serviciu militar obligatoriu

România ar putea să fie nevoită să reintroducă serviciul militar obligatoriu. Pentru că nu se recruteaza suficienți militari prin sistemul voluntariatului, în câțiva ani va fi nevoie de reintroducerea stagiului militar obligatoriu, crede generalul (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentantul României la NATO.

„Cum ne explicăm că după trei luni de zile, deci, a trecut un trimestru, trimestrul întâi, după ce am dezbătut problematica legii pregătirii populaţiei pentru apărare, aceasta încă nu a ajuns în Parlament? Pe de altă parte, nu am găsit căile cele mai bune pentru refacerea rezervei Armatei României pe principiile voluntariatului, pentru că postura de apărare şi descurajare a României înseamnă nu numai forţe active, bine înzestrate şi instruite, înseamnă şi o rezervă operaţională, care să fie în măsură, printr-o calificare corespunzătoare, să completeze, într-o situaţie de apărare şi descurajare, forţele active. Or, această întârziere poate să ne ducă la concluzia că politicienii noştri nu vor refacerea rezervei pe principiile voluntariatului, din moment ce legea care rezolvă o direcţie de refacere pe principiile voluntariatului, vor oare reintroducerea serviciului militar obligatoriu în România? Şi un ultim punct şi mă opresc aici… (…) Tinerii ar trebui să ştie că, dacă voinţa politică nu se manifestă şi printr-un cadru legislativ adecvat nu găsim acele forme de pregătire a rezervei, deci, a rezerviştilor, pe înţelesul tuturor, pe baza voluntariatului, într-un timp relativ scurt, să zicem, în următorii 5-7 ani, România va trebui, va fi obligată să reintroducă serviciu militar obligatoriu. Apărarea şi descurajarea nu este a momentului de astăzi, apărarea şi descurajare este un proces care a început, este accelerat în NATO, necesită timp, dar necesită participarea tuturor statelor. Mai avem de rezolvat problematica complexă a industriei de apărare. Abia acum, prin intervenţia…” a afirmat la generalul Bălăceanu Radio Romania Actualitati