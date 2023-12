Un nou scandal în gimnastica românească

Un nou scandal a acaparat gimnastica românească, după ce șefele Federației Române de Gimnastică (FRG) s-au plâns că nu au suficienți bani pentru a pregăti lotul olimpic, fiind nevoite să apeleze la donații.

Mai mult de atât, președinta FRG, Carmencita Constantin, a declarat pentru un post TV, că sălile din România nu sunt dotate cu aparatura necesară, de aceea, gimnastele trebuie antrenate în străinătate. Declarația sa a provocat reacții din partea unor nume sonore ale gimnasticii românești.

La rândul său, Nicolae Forminte, antrenorul cu peste 100 de medalii de aur și argint obținute la europene, mondiale și olipmiade, a publicat imagini din sala de la Deva, dar și din săli de antrenamente din Finlanda sau Italia. Din imagini se vede clar că nu există nicio diferență între dotările sălii devene și cele din străinătate.

Contactată de Cotidianul de Hunedoara, secretarul general al FRG, Ingrid Istrate, a încercat să explice decizia de a antrena gimnastele în străinătate, argumentele fiind contradictorii și deloc convingătoare. Aceasta a afirmat că decizia aparține colectivului tehnic și are ca principal motiv grija față de sănătatea sportivelor, dar și faptul că gimnastele s-au calificat la Olimpiada de la Paris din 2024. În prezent, echipa națională feminină de gimnastică se antrenează în Ungaria, urmând să fie dusă în Franța, dar și la bazele sportive din România, de la Deva și Izvorani, a spus Istrate.

Aceasta a mai spus că gimnastele nu sunt aduse la Deva, pentru că nu li se asigură un kinetoterapeut și nu sunt facilități pentru recuperarea și refacerea lor. Întrebată dacă în Ungaria sportivelor li se asigură kinetoterapeut de către gazde, aceasta a afirmat următoarele: „Au kinetoterapeut cu ele, din București.” (?!)

Secretarul general al FRG a recunoscut, totuși, că sala din Deva este dotată cu aparatură de ultimă generație și îndeplinește standardele europene.

Antrenorul coordonator al echipei este olandezul Patrick Kiens, acesta fiind la bază coregraf. Decizia de a antrena gimnastele în afara țării i-ar aparține olandezului, susțin mai multe surse din zona gimnasticii românești.

Atitudinea conducerii FRG, care s-a plâns de lipsă de finanțare, a fost criticată și de președinta Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă. Aceasta a mai arătat că lotul feminin de gimnastică este rupt în două, deoarece o membră a lotului se antrenează în țară.

„Pentru mine, ca om de sport, este foarte trist acest circ pe care-l face conducerea de gimnastică. Eu am trăit cele mai mari bucurii alături de lotul de gimnastică la olimpiade, am muncit în condiții atât de dure, dar am strâns din dinți și am mers mai departe, făcând performanță. Eu nu înțeleg cum s-a ajuns în această situație, când Federația de gimnastică este finanțată din patru direcții: prin Minister, prin Agenția Națională a Sportului, prin fundația Casa Campionilor și prin primăriile care organizează tot felul de competiții. Se plânge că nu are sală, dar o singură sportivă, se pregătește în această sală (Dinamo – N. R.) care a fost construită special pentru lotul feminin de gimnastică, celelalte o fac în străinătate, practic lotul este rupt în două.

Doamna președinte spune ca nu este dotată suficient, dar noi am cumpărat o serie de aparate, iar Sabina Voinea, cea mai bună gimnastă a lotului, se antrenează acolo cu mama sa, Camelia Voinea. Eu m-am uitat și în planul Federației pentru anul viitor: nu vor participa la nicio cupă mondială, nu au niciun obiectiv la Europene, iar la Olimpiadă au ca obiectiv locurile 7-8. Pentru mine este greu de înțeles acest apel la sponsori, nu zic ca ar fi ușor, dar parcă nu se face la modul acesta”, a afirmat Elisabeta Lipă, citată de realitatea.net.