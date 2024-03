Un procuror moldovean acuză guvernarea Maiei Sandu

“Buna ziua, ma numesc Victoria Furtuna si pana astazi am ocupat funcția de procuror in Procuratura Anticoruptie. Nu este o eroare de exprimare:

Crede-ti-mă, această decizie nu a fost una ușoară pentru mine. Am activat in procuratura timp de 18 ani și eram sigură că voi activa cel puțin pe atât. Viața a decretat altfel.

„până astăzi” – în această dimineață am depus cererea de demisia din funcția de procuror.

De curând am aflat că, reprezint o amenințare la adresa securității naționale a Moldovei.

Aceasta nu a fost o calomnie goală din partea politicienilor care se aruncă cu slogane pe care nici ei înșiși nu înțeleg ce spun. Aceasta învinuire, a fost poziția oficială a Serviciului de Informare și Securitate a Republicii Moldova. Nu sunt acuzata de spionaj, omor sau orice alte acțiuni criminale. Am fost declarată „o amenințare la adresa securității naționale” doar pentru a-mi limita accesul la dosarul inițiat de către mine la 11.01.2024, in care am început investigație aferent acțiunilor ilegale a unui grup de persoane, care fac dezmăț în sistemul judecătoresc al Republicii Moldova.