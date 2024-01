(VIDEO) Explozii puternice la Kiev

Mai multe explozii puternice s-au auzit marţi dimineaţă la Kiev, în timp ce Rusia a lansat mai multe rachete în direcţia capitalei ucrainene, conform armatei ucrainene, transmite AFP.

Alerte aeriene au fost emise în toată ţara din cauza ameninţării reprezentate de bombardierele ruseşti.

Marţi dimineaţă, cel puţin zece explozii puternice au fost auzite în capitală, zguduind clădiri din centrul oraşului, potrivit jurnaliştilor AFP.

Cu puţin timp înainte, forţele aeriene ucrainene au emis un mesaj de alertă pe Telegram. „Kiev – staţi în adăposturi. O mulţime de rachete se îndreaptă (spre voi)”, au transmis forţele aeriene.

Administraţia militară a oraşului a indicat că fragmente de rachete doborâte au căzut în diferite cartiere ale Kievului, în special în zone rezidenţiale.

Primarul Vitali Kliciko a declarat că mai multe zone ale oraşului sunt acum fără electricitate.

Conform unui mesaj al acestuia de pe Telegram, cel puţin zece persoane au fost rănite în atacurile cu rachetă asupra Kievului, scrie Reuters.

Loviturile au afectat şi oraşul Harkov din nord-estul Ucrainei, a declarat şeful organizaţiei militare, Oleg Sinegubov.

#Kyiv now. @USCongress this is just two of at least a dozen more in Kyiv alone.

Time to wake up, eh? pic.twitter.com/2NmdR35HhZ — Olga Klymenko (@OlgaK2013) January 2, 2024

Medics have hospitalized 12 casualties from the multi-story building where a fire broke out due to a rocket attack.

Video: libkos.#Kyiv #Ukraine #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/AYkKI0yG6I — Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) January 2, 2024

As the result of russian massive missile attack on #Kyiv – there are many falling debris and are many fires, most of them localized yet. @SESU_UA are just great! pic.twitter.com/rxbJD7LF9h — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) January 2, 2024