Salvamontiştii şi poliţiştii de frontieră au recuperat din Munţii Maramureşului doi cetăţeni ucraineni, obosiți, uzi, nemâncați,iar un al treilea a fost găsit mort. Fugiseră după ce au primit ordinul de încorporare.

Salvamontiştii au fost alertaţi că un tânăr de 22 de ani a plecat din Ucraina pentru a ajunge în România, după ce a primit ordin de încorporare. Au aflat apoi că grupul era format din trei persoane.

Miercuri dimineață directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga, a anunțat că un tânăr ucrainean care făcea parte dintr-un grup de trei persoane care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului a decedat îngheţat, deşi, iniţial, salvamontiştii ştiau despre acesta că s-ar fi întors în Ucraina.

„Din păcate al treilea ucrainean a fost abandonat de cei doi care au fost găsiţi şi predaţi echipajelor medicale în dimineaţa asta. Un echipaj al Poliţiei de Frontieră, făcând verificări în dimineaţa asta mai sus cu 2,5 – 3 km de zona în care au fost găsiţi cei doi, l-a găsit pe al treilea ucrainean decedat în albia râului”, a spus Dan Benga.

Conform acestuia, tânărul ar fi fost abandonat de ceilalţi doi parteneri de drum pe munte.

„Băiatul a fost abandonat de ceilalţi doi şi a murit îngheţat, din cauza frigului. Dacă ne informau în dimineaţa asta când i-am găsit că l-au abandonat mai sus de unde se aflau ei aveam şanse să îl salvăm şi pe cel de-al treilea”, a mai precizat Dan Benga.

Acesta a mai adăugat că toate persoanele au peste 20 de ani.

Anunțul inițial al Salvamont

Acesta a plecat de ieri dimineata de acasa in urma primirii ordinului de incorporare si i-a spus sotiei ca va incerca sa ajunga in Romania cu orice pret. Baiatul nu a mai putut fi contactat azi, nu are semnal la telefon, e echipat de iarna si ultima locatie pe care a obtinut-o sotia lui a fost acum 3 ore , acesta fiind se pare deja in Romania nu departe de zona de frontiera cu Ucraina.