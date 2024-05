Simulanți și spălători

Am semnalat de mai mult ori, din acest colț de pagină, că starea de degradare extremă la care a ajuns – în realitate, adică dincolo de fațada bla-bla-urilor presei încartiruite și ale politicienilor remorcați – democrația în România se trage, în primul rând, de la guvernarea triumviratului Băsescu – Coldea – Kövesi (cu membru supleant Monica Macovei), în care ordinea de „prevalență” s-a schimbat de-a lungul timpului. Spre sfârșit de mandat fostul președinte căzând printre scaune. (Între timp, fosta procuroare ceaușistă, inventatoarea suspiciunilor rezonabile, a dispărut din peisaj, intrând în adormire și într-un motociclist, desigur fără să fi fost beată.)

Nu e cazul să luăm în seamă sifoanele de serviciu ale corifeilor statului paralel, sifoane care, fiecare separat, se strofoacă pe diverse canale (platforme, televiziuni, gazete etc.) să ne convingă că nu Băsescu / sau Coldea / sau Kövesi este responsabil(ă) de degringolada actuală – ci ceilalți doi! Încep să-și scoată ochii unii la alții, să se dea în gât ca orice mafioți de duzină. Ar fi o prostie să-l absolvim pe unul în beneficiul altuia, intrând în măruntaiele unui grup infracțional organizat, denunțat chiar de Băsescu: „Trei de-ai mei i-au dat în gât pe alți trei de-ai mei.”

Responsabilitatea lor nu privește însă numai abuzurile petrecute în timpul dregătoriilor pe care le-au deținut, ci și pe cele petrecute DUPĂ ce au plecat de la Cotroceni, DNA, respectiv SRI. Deoarece cultura pe care au lăsat-o în urma lor – și anume manipularea în scop de poliție politică a mijloacelor de stat cu care sunt dotate instituțiile respective, recte deturnarea acestor mijloace în interes particular, de grup, politic, economic, de afaceri, de răzbunare personală etc., toate în afara interesului național (și multe chiar împotriva interesului național) – s-a perpetuat și dăinuie și astăzi.

Căpușind și fraudând narativul luptei anti-corupție – deturnat politic prima dată, ne amintim, de Adrian Năstase cu al său PNA („Doamna ministru Rodica Stănoiu, dați drumul la dosarele alea!…”) – Băsescu și acoliții săi au ridicat la un nivel nemaivăzut în lume, într-un stat pretins democratic, mascarada represivă, otrăvind pur și simplu pe termen nedefinit câmpul Justiției, dând drumul unui haloimăs de vinovății – unele veritabile, multe inventate – în care însă, niciodată, nu a fost implicată vreo firmă străină. Să nu uităm că și Kövesi, și Coldea au fost decorați de ambasadele Statelor Unite și Franței. Și, de asemenea, să nu uităm că nicio ambasadă nu premiază niște „tehnicieni”, dacă nu au adus servicii concrete, specifice, semnificative, țărilor/entităților/guvernelor respective.

Cu un tupeu de marinar trezit din beție, dl Băsescu vine acum și ne spune că dl Coldea „merită să meargă la pușcărie”; că „nu regretă” că l-a făcut din maior stăpânul României; și că „nu poate fi ținut responsabil” de faptele acoliților lui petrecute la 10 ani distanță de când a plecat de la Cotroceni! Evident că minte. În afară că este părintele (i)moral al derapărilor din câmpul juridic de până azi, este efectiv părintele „biologic” ale celor petrecute în mandatele sale. Bunăoară, despre judecătoarea Bogdan se face că plouă. Iar fătuca de la România TV, total pafaristă (pusă probabil special de cineva să-l spele pe prietenul Băsescu) s-a ferit să-l întrebe nasolii, râzând tot timpul ca proasta-n târg.

De ce i-a raportat judecătoarea Bogdan președintelui în funcție că, dacă ar fi avut Cod penal, i-ar fi dat lui Voiculescu nu 10, ci 20 de ani! Păi ca să-l asigure, cu supra de măsură, că „soluția imorală” a fost pedepsită și misiunea a fost îndeplinită! Dar Monica Ritzi? Dar Traian Remeș, cu „Caltaboșul” și lingătoarea de blide Rodica Culcer? Dar Rușanu? Dar Babiuc? Dar Obreja? Dar Gică Popescu? Dar Becali? Dar Adamescu – ulterior mort în pușcărie? Dar judecătorul Mustață cu „Telepatia” – mort în pușcărie? Dar atâtea și-atâtea! Și vine acum Băsescu și face pe niznai-ul?! Împuțiciunea pe care o emană acest individ trece prin ecran, îți mută nasul din loc.

Aici s-ar cuveni să facem o paranteză (valabilă și pentru Korpos, care s-a prefăcut, și el, că-i ia interviu lui Ponta, în realitate acesta spălându-l șmecherește pe Coldea și băgând-o în față pe Kövesi) și să atragem atenția directorilor de posturi TV – desigur în măsura în care își propun/permit să fie onești… Nu mai puneți papagali să ia interviuri unor vulpoi bătrâni – gen Băsescu sau Ponta – , pentru că devin victime sigure, iar emisiunea slujește invitatul, nu auditoriul. Băsescu a fost lăsat (premeditat) să se spele, să se departajeze de Coldea, ceea ce a echivalat cu o dezinformare a telespectatorilor. Dacă asta s-a vrut, s-a reușit.

În general, pentru ca să demontezi un monstru politic ca Băsescu, trebuie să te documentezi o săptămână, să ai întrebări clare, țintite și argumentate și să te agăți de el ca un buldog – nu să dai din cap ca un popândău la flapsurile pe care le aruncă el precum respiră. Băsescu este maestru în a simula sinceritatea. Dacă nu știi de unde să-l apuci, ești fiul ploii, te face cu hăhăielile lui de nici nu mai știi ce-ai mâncat la prânz. Oamenii aceștia hârșiți în dezinformare și manipulare au pregătite narative respectabile, credibile, pentru fiecare măgărie pe care au făcut-o. Amestecă frânturi de adevăr cu frânturi de minciună, o mai dau pe glumă, mai evită, mai se fac că nu înțeleg, mai și improvizează – și scot, ca la mașina de tocat, o pastă aparent îngurgitabilă, pe care numai după ce ai consumat-o îți dai seama că îți vine s-o vomiți.

Pe cât de abil mimează Băsescu sinceritatea, pe atât de abil mimează Coldea nevinovăția. Urmează ca dna Iorga-Moraru (numită, ne amintim, prin învârtelile curelei de transmisie juridică numită Alina Gorghiu, de către dl Iohannis însuși, peste capul CSM, altă cutie neagră) să-i demonstreze vinovăția. Dna Iorga-Moraru, pe unde a fost în ultimul timp (inclusiv la SIIJ), n-a prea demonstrat vinovății de magistrați. Poate de data asta, cu dl. Coldea, să reușească vinovății de generali. Dar trebuie cu probe – mai multe, mai clare decât cele scurse până acum în presă. Să nu uităm că nici chiar Al Capone, în ciuda profilului de gangster polivalent, n-a putut fi priponit decât dovedindu-i-se niște acte de evaziune fiscală. Așa și cu dl Coldea. Dacă nu va fi încolțit de probe, va reieși că a fost spălat – întreg scandalul căpătând astfel o relevanță pur electorală, mai precis un divident pentru liberali și pentru dl Ciucă, acest „Marcel” de reclamă TV, casa Iohannis.

În acest sens, ar fi de dorit ca demersurile dnei procuror să fie sprjinite de Unitatea de protecție interna a SRI – sau de alte unități… Oare un șef de serviciu de informații, odată ieșit din funcție, poate să înceapă să jongleze cu informațiile pe care le-a gestionat/acumulat și nimeni să nu se sesizeze? Cum se asigură instituția citată – de o importanță crucială pentru securitatea statului, dar ar trebui și a cetățenilor, pe care este obligată să-i protejeze de abuzurile altor instituții (apărarea Constituției, nu?) – cum se asigură că operațiunile ei nu sunt aruncate în aer sau exploatate în diverse scopuri oneroase de către foștii ei lucrători?

Nivelul conșțiinței de sine, etice, deontologice a unor înalți responsabili SRI pe vremea Băsescu/Coldea se relevă a fi fost cam de piciorul broaștei, judecând și după cazul numitei Anaconda, tolănită lasciv pe iahturile lui Rizea. Fostă secretară sindicală prin Giurgiu, făcută de Băsescu peste noapte (Oare dna Udrea stia? Dar și de Coldea, probabil peste zi) ditamai generăleasă, femeia s-a trezit șefa acoperiților din presă (!!!) și ANAF (!!!). Nu ni se spune în jurul câtor obiective s-a încolăcit. Bă, voi sunteți nebuni? Ce resurse umane sunt astea de doi bani?!

Ăsta a fost nivelul de profesionalism al lui Coldea și Maior. Ce e drept, punând-o să-și descopere în costum de baie formele cam obosite, au legendat-o perfect, se potrivea de minune ca șefă a acoperiților! (Mai rămâne să aflăm cine este șeful acoperiților din Justiție – care prin lege n-au voie să fie acoperiți!). Or, aceeași Anaconda șerpuiește acum prin dumbrava minunată a aceluiași Coldea, pe sub zborul vigilent al cocorilor! Coldea zice că nu el. Dumbravă zice că nu el. Trăilă zice că nu el. Dar atunci cine, Nodea Spătaru? Pazvante Chioru?

Și nu doar ei. Ne amintim, de exemplu, că și Orban, inginer la bază (!!!) , președinte PNL și ditamai prim-ministru, a fost (mai e?) pe ștatele de plată ale aceluiași avocat (!!!) Trăilă, omul aceluiași Coldea! Or, când îl asculți pe Orban, simulant și el de clasă, cum dă cu democrația în sus și-n jos, reiese că nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase! Orban și cu Drulă, de la USR, care nici el n-are nicio legătură cu Coldea, plus Tomac, omul de paie al lui Băsescu, candidează toți mână-n mână. Partuza continuă.

Dacă ar fi să săpăm la temelie, oare de cine a fost șantajat Băsescu cale de două mandate de președinte al unei țări UE/NATO, prin scheletul lui de informator al Securității ca poliție politică sub numele Petrov? Nu cumva de același Coldea, căruia, acum, nemaiavând nimic de ascuns, poate să-i ceară, în sfârșit, pe față, pușcărie – ca să se spele tot el, Petrov?! De ce a secretizat Băsescu operațiunea de salvare a ziariștilor luați ostatici. Cine are curajul s-o desecretizeze? Cine a dus banii – și cu câți s-a întors? Nu cumva, același Coldea?

Cu adevărat: nu mai cumpărați nimic, nici măcar o conservă! Dacă o deschideți, s-ar putea să dați de Coldea! Caracatița este într-adevăr halucinantă. Cu atât mai mult cu cât denunțătorul Hideg, el însuși un infractor ale cărui afirmații trebuie luate cu prudență, pretinde că ambasadorul american Hans Klemm – ăla de sforăia lecții de anti-corupție la tot pasul, căruia Hideg i s-ar fi plâns că este șantajat de tandemul Coldea-Dumbravă – l-ar fi dat în primire chiar lui… Coldea, care nici măcar nu mai era în funcție! Dacă-i așa, e foarte grav. Se alimentează o temă și-așa fierbinte – amestecul partenerului strategic special în treburi care exced parteneriatul – asupra căreia vom zăbovi în alt articol. Să fie invenția lui Hideg? Dar ce interes ar fi avut să inventeze așa ceva?

Este evident că Legea de funcționare a serviciilor secrete – și nu numai a lor, ci a tuturor funcționarilor publici de la un anumit nivel în sus, inclusiv miniștri sau foști prim-miniștri – ar trebui schimbată astfel ca cei în cauză, odată ieșiți din activitatea oficială, să nu poată să facă, cel puțin pe o anumită perioadă de timp, afaceri sau politică. Informațiile acumulate în exercițiul funcțiunii nu sunt ale lor, sunt ale statului. Trebuie să li se interzică de a le exploata în orice fel, sub orice formă. De-aia au pensii speciale, nu? Să se abțină de la alte activități lucrative. Să se ducă să facă pe profesorii de democrație, transparență și drepturile omului la Timișoara sau la Cluj! Păcatul rectorilor respectivi! (Dacă n-or fi și ei șantajați… )

Altfel Coldea va fi înlocuit de alt Coldea, Anaconda de altă Anaconda și Cocoru de alți Cocori. Dar cine să schimbe legea? Struțo-cămila PSD-PNL, penetrată până în măduva oaselor de serviciile secrete? E un cerc vicios, în care Parlamentul pare o turmă de oi condusă de câinii de orientare. Din această „transhumanță” nu putem ieși.