(VIDEO) Întâlnirea dintre Josep Borrell și văduva lui Navalnîi. Concluziile

Șeful diplomaţiei europene Josep Borrell s-a întâlnit la Bruxelles cu văduva opozantului rus decedat și a transmis că preşedintele rus Vladimir Putin va trebui să fie ”tras la răspundere” pentru moartea lui Aleksei Navalnîi.

”Noi i-am transmis Iuliei Navalnaia cele mai profunde condoleanţe din partea Uniunii Europene”, a afirmat Borrell, referindu-se la intervenţia văduvei lui Aleksei Navalnîi în faţa miniştrilor de externe din UE, reuniţi la Bruxelles.

”Vladimir Putin şi regimul său vor trebui să fie traşi la răspundere pentru moartea lui Aleksei Navalnîi. Dar, aşa cum a spus Iulia, Rusia nu este Putin şi Putin nu este Rusia. Ne vom continua sprijinul pentru societatea civilă şi media independentă din Rusia”, a adăugat el.

Potrivit mai multor miniştri de externe din UE, Iulia Navalnaia şi-a reafirmat angajamentul faţă de continuarea luptei duse de soţul său, decedat vineri într-o colonie penitenciară din regiunea arctică rusă.

”Aleksei Navalnîi era un erou şi a murit ca un erou”, a spus Navalnaia. Ea i-a cerut UE ca sancţiunile europene să vizeze mai mult anturajul lui Vladimir Putin şi pe ”oligarhii corupţi” care îl sprijină.

Înaintea reuniunii de la Bruxelles, mai mulţi miniştri s-au declarat favorabili unor noi sancţiuni contra Moscovei.

”Vom pune în practică noi sancţiuni”, a afirmat şefa diplomaţiei germane Annalena Baerbock.

”Este minimum pe care îl putem face”, a adăugat omologul său lituanian Gabrielius Landsbergis.

UE a impus până acum 12 seturi de sancţiuni împotriva Rusiei şi se pregăteşte să adopte încă unul cu ocazia împlinirii în 24 februarie a doi ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina.

”Putin este un ucigaş. Putin a asasinat o persoană care lupta pentru libertate, pentru democraţie”, a subliniat ministrul de externe eston Margus Tsahkna.

