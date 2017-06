„Complotul“ deputaților împotriva propriului guvern

Theresa May, premierul britanic în exercițiu și liderul Partidului Conservator, are la dispoziție nu mai mult de zece zile pentru a pune la punct un program de guvernare care să-i satisfacă pe cei mai eurosceptici dintre deputații conservatori, în caz contrar urmând să fie debarcată de la conducerea partidului printr-un „plan secret“, similar celui prin care Margaret Thatcher a fost înlăturată din fruntea guvernului în 1990, chiar de către propriii parlamentari.

Theresa May a câștigat alegerile anticipate de la începutul acestei luni, însă rezultatul a fost considerat dezastruos, pentru că Partidul Conservator, cotat cu 20% în fața laburiștilor cu o lună înainte de scrutin, nu a reușit să-și întărească poziția în Camera Comunelor, ba chiar a pierdut majoritatea absolută și are nevoie de o alianță cu protestanții nord-irlandezi pentru a rămâne la putere.

Există însă o miză mult mai importantă a „complotului“ împotriva lui May: teama euroscepticilor din Parlament că aceasta, cu poziția șubrezită, ar putea ceda presiunilor UE, urmând să renunțe la ceea ce se numește „hard Brexit“, adică va accepta rămânerea în piața unică europeană, inclusiv dreptul de liberă circulație și la muncă al cetățenilor UE și jurisdicția Curții Europene de Justiție. Până la urmă, după cum a spus președintele Consiliului European, „alternativa la un Brexit dur este niciun Brexit“, iar euroscepticii britanici se tem teribil de această perspectivă. Dacă renunță la linia dură, May va fi victima unei „lovituri de stat“ peste noapte, avertizează deputați conservatori, citați de The Telegraph.

Vot crucial la finalul lunii

Theresa May are rivali nu doar printre propriii deputați, ci și în cabinet, unde ministrul de Externe, Boris Johnson, și ministrul pentru Brexit, David Davis, susțin linia unui Brexit dur și o critică tot mai frecvent. May caută cu disperare să găsească acordul fin al unui program de guvernare care să-i satisfacă partidul. Programul va fi prezentat pe 28 sau 29 iunie în fața parlamentului (așa-numitul Discurs al Reginei) și va trebui votat. Respingerea ar fi echivalentă cu un vot de neîncredere și guvernul ar pica. May încearcă acum un tertip, propunând ca, datorită Brexitului, actuala sesiune parlamentară să dureze doi ani, astfel să scape de un nou vot pe program în 2018. Finalul acestei luni va fi însă crucial, iar May nu va fi atacată doar pentru bâlbele legate de Brexit și rezultatul electoral slab, ci și pentru atentatele teroriste recente și dezastrul incendiului din Londra, cel mai grav din epoca postbelică.