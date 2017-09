„Discursul radical-extremist e mai mult o compensare“

Din 1990 tot vine în România. În fiecare an. Spune că s-a îndrăgostit de oamenii primitori și prietenoși de aici. Foarte recent și-a lansat prima piesă de teatru la noi în țară, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Independent Undercloud.

Romancier și eseist născut la Paris, în 1948, o figură emblematică a intelectualității franceze, numit și filosoful actualității, Pascal Bruckner a povestit, pentru Cotidianul, despre cum a văzut România după căderea lui Ceaușescu, despre spiritul tânăr pe care îl are această țară, despre inspirație și iubire.

Prima vizită pe care ați făcut-o în România a fost în anii ’90. Cum arată România în perspectiva dumneavoastră acum, față de atunci?

Prima mea vizită a fost în februarie 1990, la trei luni după revoluție. La acel moment, țara era extrem de murdară, iar oamenii erau speriați. Ceaușescu tocmai ce murise, dar spiritul comunismului era peste tot. Zilele astea, față de perioada respectivă este de 20 de ori mai bine. Cu orice critică ai veni asupra Guvernului, în România e mult mai bine decât era în timpul căderii lui Ceaușescu. Desigur, în continuare sunt lucruri de îmbunătățit, dar acum sunteți în Europa și sunteți parte unei mari familii, care câteodată e unită, câteodată nu, dar cred că este un bun drum pentru un viitor bun.

Ce v-a făcut să veniți aici în fiecare an?

Românii. Aici am găsit oameni foarte entuziaști, grupuri entuziaste, persoane prietenoase pe care nu le-am găsit în altă parte. De asta vin în fiecare an. Pe lângă celelalte țări ex-comuniste, România este o țară fericită. Dacă mergi în Cehoslovacia sau Polonia, oamenii sunt încă depresivi după ce comunismul și-a lăsat amprenta. Dar nu aici. Aici este o generație tânără care este pregătită să preia frâiele țării, să creeze, să inoveze. Și nu cred că asta există în celelalte țări ex-comuniste. Datorită istoriei voastre, sunteți motivați să dați pagina și să mergeți mai departe.

„Trebuie să aveam de-a face cu asta“

Cum percepeți accentuarea discursurilor politice radicale din ultimii ani?

Discursurile politice radicale vor exista mereu. S-a eșuat în proiectul stabilizării regimului comunist în toată lumea. Singurul lucru rămas este discursul radical-extremist, care este mai mult o compensare. Deci există. Câteodată au idei bune, în cea mai mare parte nu au, dar trebuie să aveam de-a face cu asta.

Cum ați primit proiectul Undercloud când ați auzit de el?

Prima dată nu am știut despre ce este proiectul. Pentru mine, Undercloud era un proiect abstract când am auzit prima dată, de la Chris Simion. Am venit anul trecut și am văzut că era un mare succes. Am scris două piese de teatru și i le-am dat lui Chris. Cred că festivalul acesta e un mare succes.

Cum vă simiți promovându-vă prima piesă de teatru în România?

Cred că destul de ciudat. Pentru că ar fi trebuit să fie în Franța. Dar am avut multe cărți promovate în Franța. Una a fost promovată în Avignon, acum două luni. Cred că e destul de emoționat atunci când alți oameni te plac mai mult decât propriii tăi oameni din Franța.

După ce ați publicat „Paradoxul iubirii“, ați spus că acesta este sfârșitul cărților despre iubire scrise de dumneavoastră. Credeți că ați spus tot ce ați avut de spus despre iubire?

Nu chiar. De fapt, aș putea adaugă câteva idei, câteva paragrafe, dar, în mare parte, am spus tot ce-am avut de spus. Doar dacă nu mă răzgândesc.

Startul unei noi idei

De unde vă luați inspirația?

Îmi iau inspirația în multe feluri: din insomnii, cățărări pe munte - tocmai am venit acum trei zile din Alpi. Când merg, când alerg sau în timpul unei discuții. Iau cina cu prietenii și, dintr-o dată, un singur cuvânt sau o singură frază mă lovește - și ăsta ar fi startul unei noi idei, unei noi povești.

Unele persoane ar spune că vor scrie, dar le este frică să o facă. Cum pot trece peste acest blocaj mental?

I-aș sfătui să nu treacă de el. Toată lumea scrie. De la președinte la portar, toată lumea scrie. Toți au un manuscris.

Dacă ai un blocaj, înseamnă că nu ai nimic de spus. Dar dacă într-o zi poți trece de acest blocaj și să începi să scrii, e un bun semn. Cel mai bine e să-ți urmărești inspirația. Poți începe de la prima propoziție. Iei un carnet de note și scrii prima frază. Dacă merge, este bine, dacă nu merge, înseamnă că nu ai talentul să o faci.