A fi sau a nu fi fiscalizată cea mai veche meserie din lume?

#PeRomâneste nu este doar o emisiune radio. Este singurul proiect de online cu experimente sociale cu și despre români care a intrat on air, la Gold FM. În fiecare joi, de la 12:00 la 13:00, Gabriel Fereșteanu surprinde oamenii în diferite situații, semnalând minusurile și plusurile societății noastre. Teme controversate, realitățile spuse fără menajamente și subiecte actuale vor fi dezbătute de realizator alături de Alexandru Tudor (The Link) și Sandra Sălăgean.

De la fața locului

Emisiunea care a debutat joi, 25 mai, pe 96.9, la Gold Fm, a dezbătut tema prostituției și a femeilor care practică cea mai veche meserie din lume. Fereșteanu și The Link au mers în stradă, la ceas de noapte, pentru a afla cât mai costă damele de companie în ziua de azi, dacă au analize medicale și dacă acceptă partide neprotejate. La nivel declarativ, toate au analize, iar excepția unui sex neprotejat se face doar de către câteva și doar pentru că “subiectul” pare sănătos. De la 50 până la 250 de lei, prețurile și serviciile diferă. Părerile ascultătorilor referitoare la organizarea unui referendum de fiscalizare a celei mai vechi meserii din lume relevă o statistică de 80% pro și doar 20% contra.

Fereșteanu, prin curiozitatea lui nativă a reuşit să atingă toate aspectele problemei şi să dea de gândit ascultătorilor prin simple exerciţii de imaginaţie. Mai mult, a reuşit să o încurce puţin pe Irina Rimes, invitatul special al acestei emisiuni, întrebând-o cum se vede trotuarul de dincolo de Prut, adică dacă ale lor sunt mai cochete, mai deosebite sau din contră. Artista a mărturist fără perdea că e fascinată de aceste femei şi de fiecare dată când merge acasă în Republica Moldova, le analizeaza ţinutele. “Mă uit tot timpul după ele, să văd ce haine au şi le admir totodată pentru cum rezistă în faţa frigului şi a orelor lungi în aşteptarea clienţilor”, a declarat artista. Gabriel Fereşteanu a realizat acest experiment după ce a remarcat o creştere considerabilă a acestor femei pe străzile Capitalei, iar replicile primite din partea acestora au fost cu adevărat spumoase. “Una dintre damele de companie mi-a spus că nu vrea să întreţinem nimic fără protecţie. A spus că "e păcat să mă îmbolnăvească, e păcat de tinereţea mea"! Asta spune tot despre analizele lor medicale, dar și despre factura lor umană”, a spus Gabi în emisiunea #peRomânește.

Sandra vine cu perspective ceva mai serioase şi atent analizate, documentarea şi diversitatea opiniilor fiind specialitatea ei. Despre subiectul prostituţiei, Sandra a argumentat prin studii efectuate la nivel mondial care susţin că nu legalizarea sau sancţionarea ei va scăpa societatea de damele de companie de pe troruar: “Americanii au marit numărul de asistenţi sociali şi astfel au redus considerabil prezenţa femeilor uşoare pe străzi. Fiecare om care ajunge în punctul de a se vinde ad literam, pe nimic, e un om constrâns, deci nu e o alegere personală. Un specialist în asistenţă socială poate analiza problema în profunzime, să elimine factorul care o constrânge pe prostituată să iasă în stradă seară de seară.”, a spus Sandra.

The Link, deşi e încă foarte tânăr, puştiul de 19 ani are o gândire matură, realistă şi opusă valurilor cool de pe net. Alex The Link a povestit propria lui învăţătură dobândită în urma acestui experiment care, atât pentru el cât şi pentru follower-ii lui s-a dovedit a fi o lecţie educativă despre realităţiile mai puţin plăcute ale vieţii. The Link a adus mulți adolescenți curioși în această discuție, el încercând să le ucidă câteva curiozități din fașă și să-i informeze de riscurile la care se supun dacă apelează la astfel de servicii.

Invitata emisiunii, Irina Rimes, consideră că impozitarea celei mai vechi meserii din lumea ar ajuta economia ţării: “Sunt pro legalizare! Prostituţia se va practica oricum, oriunde şi în orice circumstanţe, aşa că legalizarea ei şi taxarea vor fi benefice. Mai mult, în vacanţele mele din străinătate am vizitat cartierele roşii, destinate acestor practici şi sunt locuri fascinante. Mie mi-a plăcut să mă uit!”

Emisiunea va prezenta în fiecare ediție un experiment nou, va provoca ascultătorii la opinie și va avea în studio câte un invitat special, spunând lucrurile #PeRomânește.

Proiectul social

În mai puțin de 1 an de la lansare, canalul de YouTube #PeRomânește este singurul proiect online care beneficiază de sprijin pe toate canalele media tradiționale: TV, print și radio. Emisiunea de la GOLD Fm (care poate fi ascultată și Live pe www.goldfm.ro) comunică si cu cei care alcătuiesc comunitatea din jurul canalelor de youtube ,,Pe românește” și ,,The Link”, respective peste 350.000 de abonați (și câteva milioane de vizualizări).

Gabriel Fereșteanu este jurnalist, în legătură permanentă cu toate subiectele de interes, el manifestă un interes pentru zonele social și lifestyle.

Alexandru Tudor (The Link) este jumătatea proiectului, dar și youtuber cu peste 300.000 de abonați.

Sandra Sălăgean este jurnalist de peste 15 ani, acoperind de-a lungul carierei sale atât domeniile social, eveniment, cât și monden.