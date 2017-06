”Ancheta parlamentară nu încetează în condițiile demarării unei anchete judiciare”

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizările de neconstituționalitate formulate de PNL și USR privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților și a Regulamentului activităților comune ale Camerei și Senatului.

"În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiate, sesizările de neconstituționalitate formulate și a constatat că dispozițiile Hotărârii Camerei Deputaților nr.37/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, respectiv ale Hotărârii Parlamentului României nr.38/2017 privind modificarea și completarea art.9 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului sunt constituționale", se precizează în comunicatul CCR.

"Activitatea unei comisii de anchetă nu are nicio legătură cu o anchetă judiciară, obiectul acestora fiind diferit. Natura juridică diferită a celor două categorii de anchete nu le face incompatibile, ci ele pot coexista în ideea unei cooperări și colaborări loiale între instituțiile statului", se menționează în comunicat

Prin urmare, arată sursa citată, nu este nici necesară și nici de dorit încetarea anchetei parlamentare în condițiile demarării unei anchete judiciare, astfel încât, din această perspectivă, nu se poate reține încălcarea articolului 1 alineatul 4 din Constituție.

De asemene, "Curtea a stabilit că ancheta parlamentară nu are caracter jurisdicțional și că dispozițiile legale criticate realizează o evidentă distincție, pe de o parte, între persoanele care trebuie să se prezinte în fața comisiilor de anchetă în considerarea faptului că activitatea instituțiilor/ autorităților din care fac parte sunt sub control parlamentar și care sunt citate în acest sens și, pe de altă parte, persoanele care sunt invitate, și anume persoane care reprezintă, în virtutea funcției lor de conducere autorități/ instituții ce nu se află sub control parlamentar, care în considerarea principiului colaborării loiale între instituțiile/ autoritățile statului au obligația să ia parte la lucrările comisiei. În această din urmă categorie intră, cu titlu exemplificativ, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul-general al României, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Curții de Conturi, președintele Curții Constituționale.

De asemenea, pot fi invitate și alte persoane, care, spre exemplu, pot să nu aibă nicio legătură cu instituțiile statului, caz în care participarea acestora este la latitudinea lor. Mai mult, în această din urmă categorie pot intra și judecători, procurori, dacă nu sunt chemați în legătură cu atribuțiunile, însărcinările de serviciu sau activitatea lor profesională, ci în calitate de simpli cetățeni", se mai arată în document.