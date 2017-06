Carmen Dan: Un premier al nimănui, legat cu lanțuri

Update Ministrul demisionar al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, într-o conferință la minister, că în acest moment Sorin Grindeanu ”este singur, un premier al nimănui, legat cu lanţuri de scaunul de prim-ministru”, acuzând colaborarea defectuoasă cu acesta.

”Nimeni nu i-a dat domnului Grindeanu o foaie de hârtie şi un pix şi i-a spus «notează nişte nume care vor fi miniştri». Vă garantez că nu a fost aşa. Nimeni nu l-a oprit să îşi spună părerea în CEX sau la Palatul Victoria”, a afirmat Dan, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor.

”Demisiile noastre nu sunt întâmplătoare. Am vrut să dăm un semnal foarte clar că nu mai puteam continua în această formulă. Noi am conştientizat că acest program nu este al lui Sorin Grindeanu, este al partidului şi este în interesul României”, a susţinut ea.

Ea a dat asigurări că Ministerul Afacerilor Interne își face datoria, "chiar dacă în plan politic s-a ajuns la o situație complicată pe care nici miniștrii, și nici PSD nu au generat-o.

"Este acesta un semn atât pentru opinia publică, cât și pentru colegii mei din minister, care trebuie să știe că au ministru și că lucrurile în această instituție merg înainte fără sincope", a ținut să precizeze Carmen Dan.

Chiar dacă mai rămâne la minister, Carmen Dan şi-a delegat o parte din atribuţii secretarului de stat chestor Cornel Ciocoiu după depunerea demisiei.

"Razboiul acesta și această situație nu este generată nici de cabinetul care si-a dat demisia, nici de PSD, care a câștigat alegerile. Nu domnul Grindeanu a castigat alegerile, nu domnul Grindeanu reprezinta PSD. Referitor la comunicare: noi, ca ministri, am fost in permanenta deschisi la dialog, am ridicat la Palatul Victoria probleme cu care ne-am confruntat, intelegand ca si din partea primului ministru trebuie sa existe implicare. Au fost situatii in care am inteles doar ca sunt ascultata", a mai precizat Carmen Dan, oferind exemplu problema migraţionistă, unde ar fi avut nevoie de o alocare de fonduri din fondul de rezervă, însă nu a primit ajutorul lui Grindeanu.