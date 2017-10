Comitetul Nobel de la Stockholm a anunțat, joi, că scriitorul britanic Kazuo Ishiguro, născut în Japonia, este câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din acest an.

Ishiguro a primit premiul "pentru romanele sale de mare forță emoțională care dezvăluie abisul de dincolo de sentimentul nostru iluzoriu de conectare cu lumea", a transmis Academia Suedeză.

Kazuo Ishiguro este romancier, scenarist și nuvelist. S-a născut la Nagasaki, Japonia. Familia sa s-a mutat în Anglia în 1960, când avea cinci ani, notează wikipedia. Ishiguro a obținut diploma de licență la Universitatea din Kent în 1978 și diploma de masterat la Universitatea din East Anglia în 1980.

Este unul dintre cei mai renumiți autori de ficțiune contemporani din lumea anglofonă. În 2008, The Times l-a clasat pe Ishiguro pe locul al 32-lea în lista „celor mai mari 50 de scriitori britanici din 1945 încoace”.

Ishiguro a debutat ca prozator la 28 de ani cu "Amintirea palidă a munţilor", roman recompensat cu The Winifred Holtby Prize of the Royal Society of Literature şi tradus ulterior în treisprezece limbi.

În 1986 i-a apărut al doilea roman, "Un artist al lumii trecătoare", nominalizat în acelaşi an la Booker Prize, laureat al Whitbread Book of the Year Award şi tradus în paisprezece limbi.

În 1989 a obţinut cu "Rămăşiţele zilei" prestigiosul premiu Booker Prize.

În 1995 Ishiguro a publicat "Nemîngîiaţii", urmat de "Să nu mă părăseşti". În acelaşi an, Kazuo Ishiguro a primit distincţia de Officer of The British Empire for Services to Literature şi, în 1998, Ordinul de Chevalier des Arts et des Lettres din partea statului francez.

În 2015 i-a apărut romanul fantasy "Uriaşul îngropat".

În 1994, ecranizarea romanului "Rămășițele zilei" (regia James Ivory) a avut opt nominalizări la Premiile Oscar și a obținut Globul de Aur pentru Cel mai bun film.

"El este un amestec de Jane Austen şi Franz Kafka. Dacă amesteci asta puţin, nu prea mult, rezultă Ishiguro cu siguranţă", a spus Sara Danius, secretarul permanent al Academiei Suedeze.

Până în prezent, au fost acordate 109 Premii Nobel pentru Literatură, iar dintre scriitorii premiați, 14 au fost femei.

În patru ani, Premiul Nobel pentru Literatură a fost acordat ex aequo (doi laureați la aceeași ediție).

Cel mai tânăr laureat (41 de ani) a fost scriitorul britanic Rudyard Kipling (autorul romanului "Cartea junglei") recompensat cu Premiul Nobel pentru Literatură în 1907.

Cel mai vârstnic laureat a fost scriitoarea britanică Doris Lessing – avea 88 de ani în 2007, când i-a fost atribuit premiul.

Premiului Nobel pentru Medicină a fost atribuit, luni, cercetătorilor americani Jeffrey C. Hall, Michael Roshbash şi Michael W. Young, pentru contribuția acestora la studiul mecanismului "ceasului biologic".

Marți au fost anunțați câştigătorii premiului Nobel pentru Fizică 2017: Rainer Weiss, Barry C. Barish şi Kip. S. Thorne, pentru contribuţiile aduse la studiul undelor gravitaţionale.

Miercuri, Comitetul Nobel a anunțat câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie: Jacques Dubochet (Elveția), Joachim Frank (USA) și Richard Henderson (Marea Britanie) pentru punerea la punct a cryo-microscopiei electronice, o metodă revoluționară de observare a moleculelor.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace va fi anunțat vineri.