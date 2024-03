„Insula de 1 milion”, cel mai amplu experiment social televizat, începe sâmbătă, 16 martie la Kanal D! Cu această ocazie, telespectatorii vor intra în atmosfera extraordinară a competiției, odată cu cei 50 de concurenți care vor lupta, individual, pentru cea mai mare miză pusă la bătaie de o televiziune din România – 1.000.000 de lei. Show-ul este prezentat de Cosmin Cernat.

Cu profesii diferite, venind din toate zonele țarii, tineri, maturi, pensionari, ei sunt uniți de dorința de a-și îndeplini un vis.

Concurenții au ajuns deja în Republica Dominicană, și vor trece în curând printr-o serie de încercări care le vor testa abilitățile sociale și reziliența. Totuși, pentru toți dorul de acasă și izolarea vor fi cele mai dure provocări.

Au lăsat în urmă familiile, prietenii, confortul cu care erau obișnuiți. Îi așteaptă capriciile naturii, izolarea totală de orice urmă de civilizație, lipsa regulilor sociale. Adaptarea la noile condiții vitrege, stabilirea alianțelor, asigurarea unui minimum de confort le vor da serioase bătăi de cap celor 50 de competitori.

Iată 10 dintre cei 50 de concurenți

Dezvăluim în cele ce urmează cine sunt 10 dintre cei 50 de concurenți aflați în Republica Dominicană, 10 dintre cei 50 de curajoși care au ales să plece într-o aventură unică, pe insula de 1 milion.

MARIA (Maria Diana But) are 25 de ani, este originară din Lovrin, Timiș; în prezent e kinetoterapeut în Timișoara. S-a înscris în aventura „Insula de 1 milion” pentru că se consideră o luptătoare. Nu îi este teamă de lipsa condițiilor unui trai confortabil, fiind greu încercată de viață. A fost adoptată, împreună cu fratele și sora sa, pe când ea avea aproape 10 ani, după o perioadă de câteva luni în care au locuit împreună cu mama în condiții greu de imaginat. S-a înscris în aventura „Insula de 1 milion” pentru a-și testa rezistența fizică și psihică și speră să își împlinească visul de a-și cumpăra o locuință.

ARGENTINA (Argentina Rusalina Korobian) are 49 de ani și a lăsat în urmă o mică afacere de familie, un magazin alimentar, pentru a-și testa forțele proprii și a le demonstra femeilor că vârsta este doar un număr. S-a născut la Toaca, județul Mureș, și locuiește în Cluj. Iubește sportul și participă la „Insula de 1 milion” convinsă că are toate atuurile să câștige.

A crescut la țară și a avut o copilărie grea, trudind de mică la munci agricole, alături de cele patru surori mai mari și de fratele său. Nu se teme de lipsa confortului din aventura „Insula de 1 milion”, pentru că a copilărit în condiții foarte grele. Argentina își dorește să câștige competiția și pentru a-și împlini visul de a finaliza construcția unei pensiuni.

RENATA (Renata Alexandra Matei) s-a înscris în aventura „Insula de 1 milion” în primul rând pentru a-i demonstra fiului său, în vârstă de 9 ani, pe care îl crește singură, că orice se poate realiza și că nimic nu este imposibil dacă există voință. Are 31 de ani, originară din Toplița, locuiește în Târgu Mureș și e de profesie cosmeticiană. Este pasionată de dansuri sportive, practicând acest sport în copilărie. Își dorește să fie câștigătoare la „Insula de 1 milion” și astfel să o ajute pe bunica sa aibă o bătrânețe liniștită, lipsită de grija zilei de mâine.

GEORGIANA (Georgiana Moisa) are 28 de ani și lucrează ca șofer de tir. S-a înscris la „Insula de 1 milion” pentru a-și depăși limitele și pentru a se bucura de o experiență nouă. S-a născut în Arad, însă de peste șapte ani trăiește în Germania. Lucrează de la 14 ani, iar de când este șofer de tir, pe lângă orele de condus ajută și la încărcarea și descărcarea acestora la destinație, ceea ce, spune aceasta, o ajuta să rămână în formă fizică. Nu o sperie nimic, iar cel mai mare vis al ei este acela de a-și deschide propria firmă de transport marfă.

ELENA (Elena Vâja) are 46 de ani, este din București, și este de profesie menajeră. S-a înscris în competiția ‘Insula de 1 milion” pentru a câstiga. Nu are nicio temere în această aventură, mai ales că viața sa nu a fost una tocmai ușoară și crede cu tărie că răbdarea, umorul o vor ajuta să ajungă departe în competiție. Elena Vâja este pasionată de psihologie și nu își încheie ziua fară a parcurge măcar o filă de carte. Dacă ar putea da timpul înapoi singura dorință este de a-și continua studiile. A avut o copilărie dificilă, cu multe lipsuri. Este căsătorită de 28 de ani și are un fiu în vârstă de 24 de ani. Speră să iasă învingătoare la „Insula de 1 milion” și astfel să își achite datoriile și să investească în viitorul său și al familiei sale.

MICUŢU (Angheliuc Cristian)

De profesie asistent medical, pasionat de podcasturi, Micuțu este o figură impresionantă, atât fizic, cât și din punct de vedere al personalității. Cu o statură impresionantă, de 2.10 metri, și o greutate de 176 kg, acest concurent de 44 de ani din Rădăuți, Suceava, spune că va aduce în competiție răbdare, înțelepciune și o determinare de neclintit. Cu o viață marcată de provocări personale, concurentul este hotărât să-și demonstreze abilitățile și să le facă mândre pe cele trei fiice ale sale.

FILIP (Filip Alexandru Traian)

Antrenor de kickboxing și antreprenor, Filip are 38 de ani și este din Constanța. Cu o experiență bogată în lupte profesioniste și în antrenarea tinerilor în comunitatea sa, Filip își propune să își îndeplinească visurile și să devină un model pentru cei din jurul său. Cu dorința puternică de a face o schimbare în comunitate, Filip vede în participarea la „Insula de 1 milion” o șansă uriașă de a-și dezvolta business-ul și de a împărtăși în continuare tinerilor pasiunea pentru sport.

DUMITRU (Dumitru Opincă)

Pensionar, cu o carieră de 35 de ani în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Dumitru își dorește să aducă în competiție o serie de valori puternice precum corectitudinea, perseverența și generozitatea. Cu un angajament de a rămâne activ fizic și mental, acest bărbat de 62 de ani din Iași vrea să demonstreze că vârsta nu este o piedică în calea unui stil de viață activ și a practicării sportului. Cu scopul nobil de a ajuta comunitatea, Dumitru speră să folosească premiul câștigat pentru a sprijini o familie nevoiașă sau o casă de copii.

VARIU (Variu Alexandru Gabriel)

Variu are 33 de ani, din București și este un hairstylist pasionat de munca sa. O altă pasiune a sa este sportul, acesta a făcut, de altfel, 12 ani rugby de performanță și a fost parte componentă a lotului național U17. Variu se străduiește zi de zi să ofere un viitor mai bun familiei sale. Prin participarea sa la „Insula de 1 milion”, el speră să își depășească limitele și să câștige premiul pentru a-și finaliza casa visurilor sale.

SZILARD (Deak Szilard)

Szilard are 43 de ani și este originar din Sfântu Gheorghe, dar locuiește în București de mai bine de două decenii. Este tâmplar și artist talentat în rășină epoxidică, si şi-a construit o carieră ca instructor în securitate diplomatică.

Cu o experiență vastă în domeniul securității și protecției, lucrând atât în domeniul public, cât și în cel privat, el aduce în competiția „Insula de 1 milion” abilități precum răbdarea, spiritul de observație și dorința de autodepășire. Intenționează să-și deschidă propriul atelier de tâmplărie, în același timp vrea să „rupă tiparele” și să cucerească publicul din fața micului ecran cu evoluția sa. La intrarea în concurs, fiecare dintre cei 50 de concurenți va purta la mână o brățară, în valoare de 20.000 de lei. Toate brățările de pe insulă valorează în total 1.000.000 de lei, miza uriașa pusă în joc la „Insula de 1 milion”. Obiectivul concurenților va fi acela de a aduna cât mai multe brățări, în urma probelor, pe măsură ce competitorii sunt eliminați din competiție, fie „moștenindu-le” de la cei care părăsesc „Insula de 1 milion”. Abilitatea de a lega alianțe, prietenii, îi va conduce pe concurenți cât mai aproape de visul lor, pentru că la „Insula de 1 milion” prietenia valorează o avere.

Nu pierdeți, în curând, la Kanal D, spectacolul dezlănțuit al naturii umane, în peisajul junglei dominicane, la „Insula de 1 milion”, cel mai amplu experiment social, prezentat de Cosmin Cernat, la Kanal D.