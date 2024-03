Țiriac dezvăluie greșeala Simonei

Miliardarul Ion Țiriac a fost unul dintre cei care, încă din primul moment al anunțului că Simona Halep a fost depistată pozitiv la un control antidoping, nu a crezut nici un moment că fostul lider mondial ar fi comis această infracțiune în mod conștient.

De ani buni în apropierea Simonei, omul de afaceri a respins hotărât varianta conform căreia Halep ar fi luat această decizie cu bună știință pentru a-și imbunătătți performanțele fizice și a reuși astfel să revină în top după o perioadă de absență ca urmare a unor probleme medicale. Țiriac a susținut permanent ideea că Simona este doar victima neglijenței sale, dar că altcineva poartă responsabilitatea dopării neintenționate a jucătoarei. Pe măsură ce au început să apară tot mai multe informații privind modul în care a ajuns substanța incriminată în sângele lui Halep pentru Țiriac a fost foarte clar că Simona este o victimă, dar că are totuși o mare vină, faptul că a ținut să își protejeze staff-ul condus de antrenorul ei, francezul Patrick Mouratoglou. Țiriac explică unde a greșit grav Halep, de s-a ajuns la suspendarea pe patru ani dictată de ITIA și la marile emoții trăite în februarie la Lausanne, la audierile de la TAS.

Țiriac consideră că „singura greșeală a Simonei Halep a fost că aceasta și-ar fi protejat echipa, îndeosebi pe antrenorul Patrick Mouratoglou. Candice Gohier, fizioterapeută la Academia Mouratoglou, și Frederic Lefebvre, directorul departamentului de pregătire fizică din cadrul Academiei, sunt cei care i-au recomandat Simonei să ia acel supliment. Ulterior, Mouratoglou a aprobat recomandarea.

„Domnișoara Halep, dumneata nu aveai multe de spus aici în prima zi. «Vă rog frumos să vedeți, echipa pe care o plătesc, de unde și ce ingrediente vin. Am fost negativă 29 și ceva de ani, am fost și acum 3 zile. Îmi spun că sunt pozitivă astăzi. Întrebați-i pe ei!». Asta a fost singura greșeală pe care a făcut-o Halep: «De echipa mea nu se atinge nimeni».

Era o treabă simplă, te duceai cu toți avocații la echipă. Echipa a recunoscut după 6-8 luni, prea târziu. Mortul e mort. Au scăldat-o, au dres-o. Echipa demonstra în acel moment că acel produs a fost încurcat.

Pe de altă parte, Halep a fost pozitivă. Legea am făcut-o eu, în ’99, când m-a trimis Samaranch (n.r. – fostul președinte de la Comitetul Internațional Olimpic) cu alți 5, șeful Coca-Cola, AMG, Philips, toți partenerii mari ai CIO, să facem o organizație și să scăpăm de problema dopingului. Am fost foarte direct, am spus: «Nu, nu! Pozitiv e pozitiv».

Chit că 5 te țin de gât și al șaselea îți bagă ceva, ești pozitiv! Singurul lucru este ca apoi să explici cum ai ajuns pozitiv. Dacă nu știi, gândește-te și spune cum și-ar putea da seama alții cum ai ajuns pozitiv. Dar 99% dintre cei pozitivi știu bine de ce sunt. Atunci legea trebuia să fie mult mai drastică pentru pozitivii reali. WADA își face treaba ca lumea. Singura treabă este ce faci cu cei care nu își fac treaba ca lumea?

Acum, vinovații, că aici ajungem. Cine sunt vinovații? Halep nu e! Mai mult decât atât, lumea spune că a fost pozitivă, dar din neglijență. Păi, Halep nu a putut să fie neglijentă în acel moment. Cineva i-a dat asta (n.r. – suplimentul). Cine i-a dat asta? Echipa care răspunde de ea!”