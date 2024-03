Simona Halep, supravegheată la Miami

Simona Halep este gata de primul meci după suspendarea dictată pe patru ani de ITIA pe 7 octombrie 2022 și redusă la numai nouă luni de TAS în februarie anului acesta. Așa cum a anunțat Cotidianul astăzi, Simona va juca primul ei meci în compania spaniolaicei Paola Badosa. Halep a declarat că abia așteaptă să simtă din nou atmosfera marilor meciuri, dar și că a venit la Miami fără nici o așteptare, scopul fiind, pe cât posibil, regăsirea ritmului de competiție. A plecat în SUA însoțită doar de sparring-partnerul portughez Joao Monteiro care va fi și în tribune ținând loc de antrenor și de un fizioterapeut român.

La antrenamentele de la Miami, românca a fost supravegheată de atenție de omul alături de care a obținut cele mai mari performanțe ale carierei. Este vorba despre australianul Darren Cahill, cel care având timp liber la dispoziție, Sinner urmând a intra în competiție mai târziu, a venit la antrenamentele Simonei și dându-i o mulțime de sfaturi. Deși a plecat de lângă Halep Darren Cahill a păstrat o relație foarte apropiată cu ea și de la bun început a fost unul dintre cei care nu au crezut nici un moment faptul că românca s-ar fi dopat intenționat.

Pentru mine, a fost cel mai bun lucru din an (n.r. faptul că Simona Halep a obținut reducerea suspendării pentru dopaj). Și am avut un an foarte bun, cu tot ce am făcut până acum! Au fost 18 luni de tortură, am crezut mereu în ea.Am știu că n-ar lua niciodată ceva interzis în mod deliberat. Asta s-a adeverit când a mers la TAS. Adevărul a ieșit la iveală. Știu că a trecut printr-o perioadă grea, sunt foarte mândru de modul cum a gestionat totul. Sunt fericit că o voi vedea jucând din nou. Abia aștept să o revăd!.

Tot el a fost cel care a fost primul întrebat de directorul turneului de la Miami, James Blake, așa cum Cotidianul a informat zilele trecute, dacă este oportună acordarea unui wild-card lui Halep, existând riscul unui măcel dacă aceasta nu ar fi pregătită fizic iar Cahill i-a răspuns fără ezitare că poate face față momentului revenirii pe teren.

Darren Cahill i-a fost timp de șase ani antrenor Simonei Halep. Cei doi au început să lucreze prima oară în vara lui 2015, iar alături de australian Simona a câștigat primul turneu de Grand Slam, Roland Garros 2018 și a ajuns pe locul 1 WTA. În noiembrie 2018, jucătoarea anunța că cei doi încetează colaborarea pentru ca Darren să poată petrece mai mult timp alături de familie.

În septembrie 2019, Halep a declarat că va lucra din nou cu Darren Cahill, colaborarea începând la startul anului 2020. Și s-a încheiat în septembrie 2021.