Ce i-a spus Simona tatălui ei după victorie

Update Stere Halep, tatăl Simonei Halep, a declarat, sâmbătă, că a reuşit să discute puţin cu fiica sa la telefon după meciul cu Jelena Ostapenko care a propulsat-o pe româncă în fruntea clasamentului WTA, menționând că aceasta i-a spus: "Tată, am reuşit să ajungem numărul 1".

"Am vorbit cu Simona, două cuvinte, avem timp să discutăm mai mult. 'Tată, am reușit să ajungem număr 1', asta mi-a transmis. Am izbucnit în lacrimi amândoi, dar eu mai mult. Am zis să vorbim mai târziu, după ce ne potolim. Acum putem să stăm relaxați, pentru că a trecut greul. Ne bucurăm, am trăit intens această partidă.

Am avut de multe ori șansa să ajungem numărul 1, dar din eșecuri te consolidezi, iar rezultatele vin cu mare drag", a spus Stere Halep la Digi Sport.

Acesta a vorbit și despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru ca Simona să atingă o astfel de performanță.

"Halep trebuie să muncească foarte mult, ca să poată realiza lucruri mari. Am făcut un credit la bancă, nu mi-am amanetat casa. Am luat credit, cum face toată lumea, iar apoi am mers mai departe. Am simțit total că voi ajunge cu Simona numărul 1 mondial.

Am avut încredere totală și din acest motiv am investit tot ce aveam pentru a ajunge unde a ajuns în momentul de față. Primul telefon de la Hagi l-am primit. Mi-a spus să ne ajute Dumnezeu să rămână mulți ani pe primul loc și să câștige și un Grand Slam", a dezvăluit tatăl Simonei.