Cioloș îl contrazice pe Dragnea

Fostul premier Dacian Cioloș a scris, marți, că decizia de a renunța în 2017 la taxa pe stâlp și de a elimina supraacciza la carburanți a fost luată de PSD și i-a cerut lui Liviu Dragnea să recunoască ”falimentul programului de guvernare și minciunile din campania electorală”.

”Guvernul a ajuns la fundul sacului însă domnul Liviu Dragnea tot nu reușește să înțeleagă că situația financiară grea prin care a început să treacă România este consecința aplicării programului de guvernare «din scoarță în scoarță». Cheltuieli fără măsură, incompetență, incapacitate de a guverna responsabil și o politică fiscală dezastruoasă.

«Greaua moștenire», prin care PSD vrea să își justifice eșecul, este încă o manipulare ieftină. Decizia de a renunța în 2017 la taxa pe stâlp și de a elimina supraacciza la carburanți a fost luată de partidul domnului Dragnea, prin Godul fiscal votat de Parlamentul în care PSD avea majoritatea”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

Potrivit acestuia, Liviu Dragnea a făcut promisiuni electorale ”fără acoperire, a câștigat voturi mințind oamenii”, iar după alegeri și cu doar câteva zile înainte de instalarea guvernului PSD a venit să-i ceară să modifice Codul fiscal pentru a menține taxe care conform legii urmau să fie eliminate.

”Responsabilitatea întreagă pentru lipsa de coerență se găsește la PSD. Cum puteam noi, împotriva oricăror reguli de predictibilitate, să modificăm în decembrie 2016 prin Ordonanță de Urgență, la «rugămintea» domnului Dragnea, o decizie a Parlamentului doar pentru că PSD-ului nu-i mai ieșeau calculele trâmbițate în campania electorală. Cetățenii ne-ar fi judecat aspru dacă, după alegeri - când un nou guvern își pregătea bugetul - am fi luat o asemenea decizie cu impact major. Faptul că domnul Dragnea mai inventează o «gaură» în buget de 7 miliarde pe care o pune pe seama deciziilor noastre este o ironie a sorții. Acum se vede clar, prin anunțul rectificării bugetare, cine și cum face adevăratele găuri în bugetul țării”, a adăugat Cioloș.

În opinia sa, președintele PSD trebuie acum ”să-și asume găurile la buget făcute în ultimele opt luni prin decizii populiste fără să țină cont de faptul că o țară trebuie guvernată în așa fel încât să nu se amaneteze bunăstarea cetățenilor pe termen scurt, mediu și lung”.

”Domnule Dragnea, 2+2 nu fac 7 nici măcar când ați câștigat alegerile. Recunoașteți falimentul programului de guvernare și minciunile din campania electorală până când nu va fi prea târziu să corectați erorile”, a conchis fostul premier Dacian Cioloș.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a acuzat guvernul condus de Dacian Cioloș că nu a prorogat eliminarea taxei pe stâlp și a supraaccizei.

”Haideți să nu uităm că atunci când guvernul Cioloș nu a acceptat rugămintea mea și a noastră să proroge eliminarea taxei pe stâlp, acciza și TVA-ul, noi spunând clar în campania electorală vrem să le prorogăm cu încă un an de zile, iar asta ne-a costat șapte miliarde, argumentele mincinoase de la acea vrem au fost – vor scădea prețurile și la energie, pentru că venim cu taxa pe stâlp, și la pompă… Deci sunt șapte miliarde pe care nu plătit aceste mari companii, dar românul nu a suimțit nimic. Noi am spus de atunci că nu se vor micșora prețurile și e bine să nu uităm asta, pentru că de asta nu mai am foarte mare încredere în argumentele și cauzele sau motivele pentru care se micșorează sau se măresc prețurile la carburanți”, a susținut Liviu Dragnea.