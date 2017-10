Cioloș: Trebuie să recunosc, am fost naiv să cred acest lucru

Fostul premier Dacian Cioloș a afirmat că îndrăznește să creadă că românii nu-și vor lăsa "demnitatea făcută pulberi" pentru o mărire de salariu promisă, dar care, pe zi ce trece, se dovedește că "nu e reală".

"Trebuie să recunosc că anul trecut când am spus că nu voi candida — pentru că am promis la începutul mandatului de premier independent să nu o fac — nu am crezut că, după alegeri democratice, voi trăi din nou momentul în care cei care au câștigat se vor comporta ca vătaful pe moșie. Vor biciui în stânga și în dreapta și nu va scăpa nici economia, nici justiția, nici măcar presa care deranjează credința lor că a guverna înseamnă a stăpâni și nu a servi", a scris Cioloș, miercuri, pe Facebook.

Totodată, Cioloș a spus că nu a crezut că în 2017 va mai trăi să audă că în unele redacții "se cere să nu se scrie în termeni negativi despre doi politicieni, lideri ai unui partid de guvernământ".

"Trebuie să recunosc, am fost naiv să cred acest lucru. Și totuși, îndrăznesc să cred că românii nu-și vor lăsa demnitatea făcută pulberi pentru o mărire de salariu promisă, dar care, iată, vedem pe zi ce trece, că nici măcar nu e reală în urma creșterii taxelor, costurilor la credite, prețului la utilități etc. Da, îndrăznesc să cred", a mai afirmat Cioloș.