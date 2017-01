Consecinţele dramatice ale împușcăturilor de pe aeroportul Fort Lauderdale din Florida

ACTUALIZARE:

Cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite după ce un bărbat a deschis focul pe aeroportul din Florida. Suspectul a fost prins de polițiști, informează B1 TV.

Cel puțin o persoană a murit și alte nouă au fost rănite, vineri, în urma unor împușcături înregistrate pe Aeroportul Internațional Fort Lauderdale-Hollywood din Florida, poliția investigând incidentul la această oră, a indicat media locală citată de agenția EFE.

Imaginile TV arată evacuarea persoanelor pe pista aeroportului și prezența poliției.

Se pare că împușcăturile s-au produs în zona de recuperare a bagajelor de la terminalul 2, unde autorul a fost și arestat.

Respectivul terminal a fost evacuat, la fel ca și zonele apropiate de porțile D4 și D5 ale aeroportului internațional Fort Lauderdale, la nord de Miami.

Secretarul de presă al Casei Albe din mandatul fostului președinte George W. Bush, Ari Fleischer, care se găsea în acele momente pe aeroport, a relatat haosul, pe Twitter: "S-au tras focuri de armă. Toată lumea aleargă"

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am.