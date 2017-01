Cum a ajuns să-i caracterizeze Băsescu pe Coldea şi pe Kovesi

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit, pentru B1 TV, despre cum au ajuns instituțiile de forță din România sub ”tandemul Coldea - Kovesi”.

”Eu i-am atenționat pe foarte mulți în 2015, când se arestau ținte politice fără acuzații temeince, că statul a devenit un soi de stat mafiot prin tandemul Coldea- Kovesi! Dacă vreți să vorbim despre stat mafiot, vorbim începând cu ultimele luni ale mandatului meu, anul 2015 și 2016, când au fost arestări selective, așa ceva nu se face într-un stat democratic, bazate pe delațiuni ale unora care erau la ananghie. Vă dau un exemplu: în cazul Elenei Udrea, ea e acuzată de luate de mită fără ca mituitorul să fie acuzat. Cum vă explicați? Nu se poate ca mituitoriul să nu fie și el acuzat!”, a declarat fostul președinte, pentru B1 TV.

Acesta a mai susținut că România avea nevoie de instituții de forță puternice, problema este că au ajuns în fruntea lor niște oameni mici: ”România avea nevoie de instituții puternice, nu mai puteam tolera ideea că vine unu ca Vîntu și ne spune ”întăriți-vă statul!”. N-o mai puteam tolera, nimeni n-o mai putea tolera. Instituțiile statului au reacționat. Au acționat în consecință ținând cont de lege. România avea nevoie ca aceste instituții de forță să fie puternice. De ce nu avea nevoie România? De oameni mici puși în fruntea unor instituții mari, care au crezut că ei pot controla România. Aici discutăm despre nevoia de a fi atenți când selectăm oamenii pe care îi punem în frunte!”

Întrebat de ce tocmai el a numit aceste persoane pe funcții, Kovesi fiind unul dintre cazuri, Băsescu a răspuns: ”pentru că atât am știut, atât am putut să fac! Atât am putut să fac! N-ai nicio bancă de date cu procurorii, ca președinte nu ai la dispoziție așa ceva sau cu ofițerii. E ușor să spui că Băsescu i-a numit, dar nu i-am reconfirmat eu! În plus, puterea deformează: unul e omul când îl numești, alta e dacă doarme pe funcție zece ani sau adună informații și putere care-l face mai puternic decât politicul. Sunt sătul de responsabilizarea mea pentru numirile din timpul mandatului meu! Îmi asum responsabilitatea până la 21 decembrie 2014, până atunci lupta anticorupție a fost într-un mediu mai puțin politizat și țintit pe oameni”.