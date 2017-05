De ce a decis Tony Blair să revină în politică

Fostul premier laburist Tony Blair a decis să revină în politică și ”să-și murdărească din nou mâinile”. ”Brexitul m-a făcut să fiu mai implicat în politică. Trebuie să-mi murdăresc mâinile, trebuie să o fac. Nu vreau să fiu în situația de a nu fi spus nimic în acest moment istoric, pentru că asta ar însemna că nu am făcut nimic pentru țara mea. Și nu este cazul”, a spus Blair, care a promis că va lupta împotriva ieșirii Marii Britanii din UE. El a precizat însă că nu va candida la alegerile anticipate de pe 8 iunie. Blair nu are o imagine bună în rândul britanicilor.

În opinia lui Blair, Marea Britanie va reveni în UE. ”Previziunea mea este că va trebui să treacă o generație, dar la un moment dat vom dori să revenim in UE”. ”Ce au făcut conservatorii a fost să dea electoratului, în mod inteligent, un motiv ce ține de interesul național pentru a vota cu ei. Au spus «uitați-vă, este un lucru patriotic, fără legătură cu politica, să votați cu conservatorii, pentru că Theresa May are nevoie de un mandat puternic în negocierile pentru Brexit», ceea ce este un argument foarte puternic. Însă asta până va dați seama că și-a legat singură mâinile în aceste negocieri, spunând că nu va negocia poziția în piața comuna. Oamenii trebuie să înțeleagă diferența dintre piața comună a UE și un acord de liber schimb. Una este Champions League, cealaltă este League One”, a spus Blair.

În 2016, ancheta oficială independentă cu privire la declanșarea invaziei militare a Irakului de către Statele Unite și Marea Britanie în 2003 a ajuns la concluzia că Blair, care era prim ministru în acea perioadă, a implicat țara în acel conflict pe baza unor informații eronate și fără transparență.