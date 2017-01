De unde ar fi pornit focul de la "Bamboo"

Proprietarul clubului Bamboo, Joshua Castellano, a declarat luni la ieșirea din sediul Poliției Capitalei, unde a fost audiat, că focul a pornit dintr-un spațiu care nu funcționa.

"A pornit dintr-un spațiu care normal e închis, nu funcționa. Pe mine m-au chemat și normal că eu am văzut acolo, eu am fost acolo pe moment și am văzut... Foarte ciudat cum s-a aprins foc și cum s-a dezvoltat focul în momentul ăla. Atunci când am văzut focul, am spus să facem evacuare. S-a făcut evacuare imediată și s-a ieșit", a afirmat Castellano.

Potrivit acestuia, focul nu ar fi pornit nici de la instalaţia electrică, refăcută în totalitate după tragedia din Colectiv, nici de la o ţigară.

"Eu am club de 20 de ani, nu a luat niciodată foc de la o ţigară. A controla fumatul într-o locaţie în care sunt 1.500 de persoane e foarte dificil, în general. Angajaţii şi-au făcut foarte bine treaba. Oamenii au fost avertizaţi să nu fumeze, că e interzis. Acum nu e vorba de legea antifumat, a luat foc Bamboo, s-a prăbuşit Bamboo, nu cred că a luat foc de la o ţigară", a mai spus patronul clubului ars după audierea de la Poliţia Capitalei.