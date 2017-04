Dezastru la mediu: miliarde de dat înapoi, nouă infringementuri

România trebuie să restituie banii încasați pe taxa de poluare, taxa primă înmatriculare și timbrul de mediu iar impactul bugetar este de șase miliarde de lei, adică 1,8% din PIB. În plus, țara noastră are de rezolvat, la ora actuală, nouă infringementuri pe zona deşeurilor, iar dacă nu facem asta riscăm ca anumite proiecte să rămână fără finanţare, conform Graţielei Gavrilescu, vicepremier şi ministru al Mediului. În privința restituirii sumelor, deocamdată se caută soluții.

Într-o dezbatere ce a avut loc la Parlament, la Comisia de Transporturi din Camera Deputaților, s-a vorbit de faptul că Ministerele Mediului și Finanțelor vor propune Guvernului adoptarea unei ordonanțe de urgență care să prevadă restituirea pe cale administratviă și într-o singură tranșă a tuturor taxelor de poluare, inclusiv a timbrului de mediu. Prezent la discuție, avocatul Adrian Cuculis susține că există posibilitatea ca în primă fază să se restituie toate taxele de poluare şi taxele de prima înmatriculare ,mai ales acolo unde există decizii definitive ale instanţelor , iar ulterior se va trece la un proiect de restituire a timbrului de mediu (perspectiva este incertă pentru moment). "O altă concluzie a fost că pentru moment nu vom avea o nouă taxa de mediu. Având în vedere, condamnările primite de către statul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cred că este important că tot ce presupune precedent să fie respectat şi să nu se mai facă greşelile din trecut. Concluzionez, avem perspective favorabile să primim taxele printr-o procedura administrativă însă în continuare calea instanţei de judecată este deschisă pentru toţi cei care au plătit taxele de poluare, înmatriculare sau timbru de mediu", a spus Cuculis. Președintele Administrației Fondului de Mediu, Cornel Brezuică, a transmis deputaților că deocamdată Fondul nu dispune de resursele necesare pentru restituirea taxelor, a căror sumă totală este în jur de 6,2 miliarde de lei, așteptând o decizie politică în acest sens. Totodată, președintele comisiei, Lucian Bode, a solicitat instituțiilor cu atribuții să transmită în 30 de zile Parlamentului când estimează că va începe procesul de restituire a taxelor de poluare, procedura exactă în care va fi făcută restituirea și fondurile din care vor fi efectuate restituirile. Taxa auto cunoscută în prezent drept timbru de Mediu a fost elimnată la începutul acestui an, după ce preşedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea prin care au fost eliminate 102 taxe. Taxa de primă înmatriculare iniţiată de Guvernul Tăriceanu a fost declarată discriminatorie în 2013 de către Comisia Europeană. În acel an a fost înlocuită cu ”Timbru de mediu”. O altă mare problemă cu care se confruntă România în ceea privește mediul este aceea că are re rezolvat nouă infringementuri pe zona deşeurilor. "Pe zona deşeurilor, la ora actuală avem nouă infringementuri şi suntem în pericol ca Bruxelles-ul să ne stopeze plata pentru anumite proiecte aflate în derulare. Trebuie să fim pe pilot automat pentru rezolvarea acestor probleme", a spus ministrul Gavrilescu.

"În perioada următoare, împreună Unităţile Administrativ Teritoriale, societăţile de salubritate, societăţile producătoare de ambalaje şi ONG-uri vom sta la masă, vom negocia un plan de măsuri pertinent, astfel încât ca, în 2050, România să ajungă la a avea deşeuri zero, aşa cum cere forul european. Trebuie să recuperăm toate lucrurile care nu s-au făcut şi să punem ordine în această ţară, inclusiv pe mediu. Sunt mult prea multe persoane care ar trebui să răspundă pentru nepăsare, dar noi trebuie să considerăm esenţial punctul de plecare de azi. România are posibilitatea să devină una dintre cele mai puternice ţări din punct de vedere economic şi al mediului. Reciclarea selectivă trebuie să fie făcută de la mic la mare şi fiecare să-şi asume responsabilitatea atunci când sistemul nu funcţionează corespunzător. În perioada următoare, vom transmite invitaţii pentru a lua parte la aceste discuţii. Toată lumea trebuie să înţeleagă acest sistem şi să trăim într-un mediu curat şi sănătos", a mai declarat ministrul Mediului.

Conform acesteia, este foarte important ca spaţiile verzi să devină o prioritate pentru autorităţi, iar probleme de infringement să nu mai existe. "O capitală verde îşi doreşte toată lumea. Îmi doresc lucruri acestea atât ca cetăţean al României, cât şi ca ministru al Mediului. Este o miză mare când vorbim despre Planul Multianual de Investiţii pe Mediu al Capitalei. Foarte multe generaţii s-ar putea să aibă de suferit dacă nu luăm acum măsuri pe termen lung. Pe mine, ca ministru al Mediului, mă preocupă ca România să nu mai aibă probleme de infringement, şi ca Bucureştiul să devină o adevărată capitală europeană şi atunci când mergem pe drumurile ţării să nu mai vedem munţii de gunoi pe spaţiile verzi. Deja, la ora actuală, poluarea din Bucureşti a scăzut dacă ne uităm la PM10 (pulberi în suspensie, n.r.) cu o treime faţă de punctul maxim de 100 de unităţi", a afirmat Graţiela Gavrilescu.