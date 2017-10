Dragomir: 90% din cifra de afaceri a firmelor acoperite provine din contracte cu statul

Un procent de 90% din cifra de afaceri a firmelor acoperite provine din contracte cu statul, aceste companii provenind din zona produselor petroliere, a celor accizabile, cu alcool, media sau IT, a spus, duminică seara, fostul angajat SRI, Daniel Dragomir.



Daniel Dragomir a povestit că, deși înființate în mod legale, firmele acoperite ajung să fie companii protejate, motiv pentru care sunt apărate de mai multe instituții ale statului.



„În zona culoarului economic, cea mai importantă discuție este existența firmelor sub acoperire este una legală. Firmele sub acoperire activează astăzi, vorbind de SRL Coldea, în zonele în care sunt bani. Cele mai reprezentative unde sunt bani: zona produselor petroliere, zonele care se referă la țigări și alte produse accizabile, zona care se referă la alcool, media, IT. În imobiliare nu atât de mult, pentru că lasă urme. Este vorba despre bani utilizați și transferați din fondurile unor firme sub acoperire. (...) O firmă sub acoperire care devine exclusiv interesată de obținerea de contracte și de obținerea de fonduri își pierde obiectul pentru care a fost înființată. (...) Problema este că aceste companii obțin 80%, 90% din cifra de afaceri din contractul cu statul. În acel moment, lucrurile iau o turnură pur românească”, a spus Dragomir, duminică seara, la B1 TV.



Fostul angajat al SRI a precizat că acest fenomen al „firmelor protejate” a început să ia amploare odată cu anul 2008.



„Această nomenclatură a produs bani, foarte mulți bani. Acești bani care au fost produși și care sunt, ca și resursă, la dispoziția acestei nomenclaturi, scapă întru totul controlului democratic și controlului instituțiilor. (...) Firmele sub acoperire sunt folosite de toate serviciile de informații din lume, cu excepția câtorva state africane. Aceste firme sub acoperire, în toată lumea, au un singur scop: să aducă operativ de cunoaștere, de informații, de acces în anumite zone serviciului. Serviciul nu este de făcut bani”, a mai spus sursa citată.



Dragomir a povestit și cum aceste companii au ajuns să fie protejate de „culoarul justiției”, în momentul în care alte firme concurente sesizau nereguli.

„Aceste companii deranjează concurenții și încep contestațiile licitațiilor, încep procese, plângere, litigii, reclamații. Ce se întâmplă între a sprijini o companie protejată și o companie a lui X. Atunci intervine culoarul justiției și este menit să protejeze aceste interese personale”, a precizat fostul angajat al Serviciului.



Daniel Dragomir a mai spus că „peștii mari” au scăpat de condamnări importante pentru corupție, precizând că informațiile vehiculate în spațiul public referitoare la trimiterea în judecată a dosarului „Microsoft 2” sunt „puțin diferite” față de cele pe care le cunoaște el.



„În primul rând, din ce cunosc eu, toată această problemă cu licențele Microsoft a plecat de la firma americană. Decizia și problema apărută a fost luată urmare a unei decizii luată la Redmond, respectiv decizia de a face public acest scandal. Această decizie a fost luată de Microsoft urmare a unei strategii care fi numită „damge control intern”. Microsoft a angajat o firmă de PR care a scos pe piață acea știre cum că s-ar fi dat bani pentru licențe din România, China și Bulgaria. Există persoane care știu că s-au trimis email-uri din centrala Microsoft, inclusiv de la un nivel foarte înalt, inclusiv către domnul Tatomir și domnul Artopolescu în care s-a cerut în mod concret „Stop sell licenses to the romanian government as they do not have so many PCs”.

Firca cea mai mare era că ar ajunge să fie delistația de la bursă, în urma acestui scandal”, a explicat Dagomir.



De asemenea, sursa menționată a mai spus că dosarul „Microsoft 2” a fost trimis în fața instanței, ca urmare a ieșirii sale de la Comisia parlamentară.

„Factorul politic trebuie să decidă. Tensiunea existentă la ora actuală în societatea românească și toate aceste abuzuri care s-au acumulat și faptul că peștii mari au scăpat - sunt două exemple concrete Microsoft și ANRP ”, a mai spus sursa menționată.