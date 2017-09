Festivalul Internațional de Film de Dans mișcă Bucureștii

Bucharest International Dance Film Festival începe azi, cu proiecția lungmetrajului „La Danseuse/Dansatoarea“, în regia lui Stéphanie di Giusto, și se va încheia pe 10 septembrie, cu prezentarea documentarului „WIM“, de Lut Vandekeybus.

Potrivit organizatorilor, BIDFF 2017 va avea loc la Cinema Elvire Popesco, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti şi Muzeul Naţional de Artă Contemporană, iar mai multe evenimente vor fi organizate la Point Cultural Hub, Gallery şi Deschis Gastrobar.

Tema ediţiei BIDFF din acest an, „The Age of the Strange“, îşi propune o întoarcere la starea de natural, căutând modalităţi de expunere „tehno-surealiste“, îmbrăţişând contradicţia şi fragilitatea.

În competițiile de scurtmetraj ale festivalului au fost selectate 20 de pelicule din 14 ţări şi 7 producţii româneşti.

Anul acesta este organizată pentru prima dată o secţiune competiţională dedicată exclusiv filmelor de dans româneşti. Producţiile vor rula pe 8 septembrie, de la ora 21.00, la Muzeul Naţional de Artă Contemporană.

Titlurile străine au fost alese din peste 300 de aplicaţii, iar ele vor fi proiectate la Cinema Elvire Popesco, pe 9 septembrie, începând cu ora 18.30. Proiecţiile vor fi urmate de sesiuni de întrebări şi răspunsuri la care vor participa o parte din creatorii filmelor.

Arta juriului

Juriul de anul acesta este format din Tomer Heymann, regizorul filmului „Mr. Gaga“, care s-a bucurat de un succes internaţional remarcabil şi a fost prezentat la ediţia de anul trecut a BIDFF, Mayo Rodriguez, directoarea festivalului Bestias Danzantes din Chile, şi Florin Fieroiu, unul dintre cei mai cunoscuţi coregrafi români.

Premiile vor fi acordate pentru cel mai bun film (1.000 euro), cel mai bun film românesc (1.000 euro - oferit de Institutul Cultural Român), inovaţie (500 euro) şi pentru favoritul publicului (500 euro).

Tomer Heymann va susține un masterclass pe 8 septembrie, de la ora 13.00, la Gallery.

Artistul Alex Mirutziu va prezenta, tot pe 8 septembrie, între orele 19.00 şi 22.00, la Muzeul Naţional de Artă Contemporană, expoziţia personală „No blood bank included“ şi performance-ul „Dignity to the unsaid“. „Intenționez să cercetez metodele prin care una dintre cele mai importante scriitoare a secolului XX - Iris Murdoch - a reușit să creeze sens printr-o abundență de sensuri, spus și nespus, sensuri pe care le numesc - modalități de a stăpâni lumea. Mișcarea conceptuală dintre spus și nespus este influențată de mereu prezenta fragmentare pe care o manifestăm atunci când privim lumea ca «ceva asemănător cu», un aspect fatal al limitărilor noastre fizice. Fragmentăm lumea ca să putem să o înțelegem și să funcționăm în interiorul ei“, spune artistul.

Invitat în cădere

Sharon Fridman, celebru coregraf israelian stabilit în Spania, este invitatul special al celei de-a treia ediții a Bucharest International Dance Film Festival.

El va aduce pe scena singurului festival de film de dans experimental din România, pe 9 septembrie, performance-ul „Hasta Donde“, la care accesul publicului este gratuit, iar pe 10 septembrie, la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, în sala Stere Popescu, spectacolul care l-a consacrat - „Cădere liberă/ Caida Libre“. Biletele sunt epuizate.

Documentarul „Wim“, de Lut Vandekeybus, va fi proiectat în ultima zi a festivalului, de la ora 17.00, la POINT. Pornind de la spectacole, repetiții, interviuri și arhive familiale, Lut Vandekeybus explorează creativitatea neliniștită a fratelui ei - performerul, coregraful și regizorul Wim Vandekeybus - și felul în care cercurile de familie se interconectează, se inspiră și, uneori, se ciocnesc/lovesc cu/de opera sa.

Lut Vandekeybus și-a construit reputația cu documentare observaționale. După o lungă perioadă petrecută în Orientul Mijlociu, s-a întors la filmul documentar cu „WIM“ (2016), anunță un comunicat de presă.