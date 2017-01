Încremenirea şi tăcerea de după Ghiţă

Serialul Ghiţă este mai palpitant decît gaura lui Dragnea sau „House of Cards”. Ba la un moment dat m-am gîndit şi la posibilitatea unui tîrg. I-au zis lui Dragnea că-l scapă, dar să lanseze orice, un scandal, o bombă, o declaraţie nebună care să acopere dezvăluirile lui Ghiţă. Sigur, exagerez. Acum sunt gata să bănuiesc orice şi pe oricine. Doar n-o să-mi imaginez că agentul PH scrie basme. Poate să mai dreagă poveştile din condei, poate să-i mai evite pe prietenii săi, dar de minţit grosolan nu minte. Urmele marilor afaceri de corupţie, ale marilor jocuri făcute de SRI în politică şi justiţie sunt arhi-cunoscute. Geaba încearcă Laura Codruţa Kövesi să sară peste subiect. Tot de el se împiedică pentru că nu este vorba de un science fiction. Nici cu plagiatul, nici cu RCS&RDS, nici cu fratele ei de la Transgaz. Toate aceste poveşti au apărut în piaţă independent de Victor Ponta şi Sebastian Ghiţă şi chiar de SRI. Dacă ar fi putut, mai tot sistemul le-ar fi blocat. Negaţiile Laurei Codruţa Kövesi au aceeaşi greutate ca şi părerile ei despre teza sa de doctorat. Sau ca declaraţiile sale despre victoriile spectaculoase în anticorupţie. Am crezut-o cît am crezut-o pînă viaţa şi faptele Laurei Codruţa Kövesi ne-au convins de contrariu.

Că nu zice nimic doamna procuror-şef DNA nici nu contează. Colaborările sale cu SRI sunt cunoscute. Chiar cunoscute de Livia Stanciu. S-a lăudat şi SRI-ul cu ele. Au fost şi judecătorii duşi în centre de perfecţionare pentru a colabora mai bine cu SRI. Nu se mai pot întoarce lucrurile la iluzia anticorupţiei nevinovate, cîtă vreme am început să aflăm despre tîrguieli, afaceri, abuzuri falsuri şi procese trîntite. Faţa anticorupţiei este îndeajuns de umflată. De ce încearcă Laura Codruţa Kövesi să minimalizeze situaţia creată de toate cazurile care o încurcă, de la plagiat la dezvăluirile lui Ghiţă? Pentru că speră să rămînă şef al DNA şi după ce trece acest val de dezvăluiri.

De ce tace Klaus Iohannis?

