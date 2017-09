Învățătura lui Tudose pentru "ditamai organismul"

Premierul Mihai Tudose a declarat, marţi, că a chemat FMI la discuţii pentru a oferi cifrele economice oficiale, în scopul de a le utiliza la previziunea de sfârşit de an pentru România, susținând că Fondul, pe care l-a numit "ditamai organismul", a „cam greşit” ultimele două previziuni.

„Am chemat la discuţii FMI nu pentru a lua bani, cum deja am înţeles că a început să se audă, ci pentru a vorbi cu domniile lor, împreună cu ministrul de Finanţe, să facă o vizită la ministerul de Finanţe să vadă exact cifrele, fiindcă domniile lor în octombrie fac previziunea de sfârşit de an pe partea financiară a României”, a spus Tudose.

„Dat fiind faptul că ultimele două le-au cam greşit, iar România nu a funcţionat aşa cum a spus FMI, ci un pic mai bine, ca să nu mai apară şi a treia greşeală care chiar ar putea fi interpretată, le-am oferit suportul cifrelor oficiale ale României, ca să se bazeze pe ele”, a adăugat premierul.

Acesta a precizat că nu le-a reproşat celor de FMI faptul că au "greşit" ultimele două previziuni, dar le-a „atras atenţia”.

„Nu le-am reproşat, le-am atras atenţia. Totuşi sunt ditamai organismul şi lumea se uită la ceea ce spune FMI. Ultimele două (previziuni, n.r.) nu prea le-au ieşit. Eu nu i-am acuzat de rea-voinţă, dar să fie un pic mai atenţi”, a spus Tudose, care a arătat că FMI nu a exprimat îngrijorări privind economia, iar discuţiile nu au vizat un eventual împrumut.

Premierul a mai arătat că s-a întâlnit, tot marţi, şi cu reprezentanţii Băncii Mondiale, iar discuţiile au vizat colaborarea pe viitor, dat fiind faptul că instituţia şi-a schimbat echipa de reprezentare în România.

„Avem tot sprijinul - şi nu pe parte financiară, ci pe parte de suport tehnic pentru marile proiecte strategice ale României”, a spus Tudose despre întâlnirea cu reprezentanţii BM.