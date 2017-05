Ion Iliescu și Petre Roman, la Parchetul General

Fostul președinte Ion Iliescu s-a prezentat luni, la Parchetul General, pentru a fi audiat de procurorii militari în dosarul ''Mineriada''.

Și fostul premier Petre Roman a fost luni dimineața la sediul Parchetului.

Update: Potrivit unor surse judiciare, Ion Iliescu și Petre Roman au fost chemați de procurori pentru a li se aduce la cunoștință extinderea urmăririi penale, ei fiind puși sub acuzare în luna decembrie 2016 pentru infracțiuni contra umanității.

Ion Iliescu a stat aproximativ o jumătate de oră în sediul Parchetului. El nu a dorit să dea declarații de presă la ieșire.

Pe 23 decembrie, procurorii militari din Parchetul instanţei supreme i-au pus sub inculpare în dosarul Mineriadei pe fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul director al SRI Virgil Măgureanu şi fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, pentru infracţiuni contra umanităţii, respectiv pentru reprimarea violentă a manifestaţiei din Piaţa Universităţii, din 13-15 iunie 1990, soldată cu decesul a patru persoane, rănirea prin împuşcare a altor trei, precum şi vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a aproximativ 1.000 de persoane.

După inculparea în Dosarul Mineriadei, Ion Iliescu declara că nu are ce să îşi reproşeze.

Reprimarea violentă a manifestaţiei din 13-15 iunie 1990 din Piaţa Universităţii a fost anchetată din 1997 de procurori miliari şi civili.

În dosare au fost audiaţi sute de martori, alte câteva zeci de persoane fiind fost puse sub învinuire, fără însă ca persoane care au fost în atenţia anchetatorilor pentru reprimarea violentă a manifestaţiei să fie puse sub acuzare. Persoane care au fost atunci în atenţia anchetatorilor se regăsesc acum printre cei puşi sub inculpare.