Jocuri de culise pentru alegerile din 11 iunie

Deși nu a trecut nici un an de când au fost chemați la vot, locuitorii a 49 de unități administrativ-teritoriale trebuie să-și aleagă din nou primarii. O parte din aleșii locali validați pe 5 iunie 2016 au fost condamnați definitiv, alții au fost declarați incompatibili, le-au fost invalidate mandatele, au decedat, iar cei mai norocoși au intrat în Parlament ca senatori sau deputați.

Guvernul a stabilit deja organizarea, în data de 11 iunie, a scrutinului local parțial. Să fie siguri că vor câștiga aceste alegeri, atât liberalii, cât și pesediștii au uitat de direcția doctrinară și s-au apucat de fel și fel de blaturi, chiar de dinainte de startul precampaniei electorale. Ideologia, etica și interesul general au fost lăsate deoparte, în favoarea manipulării și chiar a păcălirii electoratului. Tot pe motiv de câștigat cât mai multe administrații locale, unele CV-uri sau chiar caziere de candidați au fost înălbite, la comandă, peste noapte.

Toți contra PNL, la Râșnov

Cât ai clipi din ochi, stânga s-a contopit cu dreapta și a dus la coagularea unui pact anti-PNL pentru recuperarea politică a Cetății Râșnov. Ca să poată să învingă PNL pe plan local, care pare „greu de ucis“, PSD a renunţat la nominalizarea pentru funcţia de primar la Râşnov şi va susţine candidatul PER, pe Daniel Diaconu. Alianța politică care sprijină candidatul ecologist pentru Primăria Râşnov la aceste alegeri este semnată de PER cu PSD, dar și cu ALDE şi Mișcarea Social-Liberală, o formațiune înființată în plan local, la alegerile administrative de anul trecut. Fostul edil, liberalul Adrian Veștea, a renunțat la cel de-al patrulea mandat, câștigat anul trecut cu 56,86% din voturi, în favoarea funcției de președinte al Consiliului Județean Brașov. Și pentru că se bucură, în continuare, de suficientă popularitate, liberalii l-au anunțat deja pentru cursa electorală pe viceprimarul în funcție, Liviu Butnariu.

Blat între PSD și PMP pentru acapararea Craiovei

Pesediștii vor să câștige primăria Băniei, lăsată fără edil după demisia ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pe mâinile unui membru al PMP, actualul viceprimar al orașului. Miza este imensă cu atât mai mult cu cât Craiova are o populație cât toate celelalte localități unde se mai organizează alegeri parțiale la un loc. Cu toate acestea, cei de la PSD Dolj merg în aceste sufragii cu Mihai Genoiu, care ba se dă uneperist, ba membru PMP. „Eu sunt membru UNPR. Fuziunea cu PMP este contestată, nu s-a definitivat, deci nu am cum să fiu membru PMP. Singurii care și-au pierdut calitatea de membri UNPR sunt cei care au depus adeziuni la PMP pentru a candida la alegerile parlamentare“, declara Genoiu în ianuarie, când i-au fost delegate atribuțiile de primar al Craiovei. Deși nu are o situație clară a apartenenței sale politice, pentru că războiul dintre UNPR și PMP continuă și vicele Băniei trece drept „omul lui Băsescu“ pe plan local, acesta a primit „binecuvântarea“ de a candida chiar de la liderul PSD Liviu Dragnea. Din partea PNL, senatorul Mario Ovidiu Oprea, actualul preşedinte al Organizaţiei Craiova, a fost desemnat, oficial, candidatul liberalilor pentru câştigarea funcţiei de primar al municipiului. Cu toate că înainte de finalul anului trecut Oprea declara, pentru Cotidianul, că nu va candida niciodată pentru primăria Craiovei întrucât, dacă „pune PSD să candideze și o mătură, și mătura respectivă iese primar“, același senator liberal se declară acum „optimist“ în privința șanselor sale de reușită. După ce principalele partide politice ale Doljului şi-au desemnat candidaţii la Primăria Craiova, în această săptămână alte două formaţiuni politice o să-şi nominalizeze aspiranţii, respectiv Partidul Mişcarea Populară şi Uniunea Salvaţi România. Dacă sub aripa lui Băsescu, la Dolj, lucrurile sunt un pic mai complicate, „oştenii“ lui Nicuşor Dan par să-şi fi găsit candidatul ideal în persoana unei politiciene anonime, Ionescu Avram Luciana Mădălina.

Liberalul bătăuș, bun de primar

Jenor Beudean, liberalul acuzat că ar fi agresat în urmă cu un an o femeie care trecea pe culoarea roșie a semaforului, a fost recuperat, rapid, politic. Acesta nu este doar noul secretar general adjunct al organizației județene a PNL Bistrița, în urma recentelor alegeri interne, ci și candidatul partidului pentru primăria Șieu-Odorhei. Beudean susține, mai nou, că nu este vinovat și că ar fi primit propunere de renunțare la urmărirea penală. „La poliția municipiului Bistrița sunt în lucru două dosare penale, un dosar penal pentru vătămare corporală, plângerea fiind făcută de o femeie, și un dosar penal pentru distrugere, plângere formulată de un bărbat, în niciunul dintre acestea nefiind finalizate cercetările“, îl contrazice pe penelist purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Bistrița-Năsăud, Crina Sârb. Liberalul a decis să-și dea „demisia de onoare“ din PNL, după ce au apărut, în urmă cu aproape un an, respectivele imagini ale încăierării. Dar nu l-a ținut mult propria penitență luată. Acesta s-a reînscris în PNL în decembrie anul trecut și a luat-o de la capăt cu „cazierul“ curat în politică.

Serialul „Las Fierbinți“, influențat de rezultatul alegerilor

Ialomița are trei administrații „libere de contract“, respectiv Amara, Țăndărei și Fierbinți. Însă în acest județ din sudul țării doar PNL și PSD se pregătesc serios de alegeri, pentru că restul formațiunilor politice sunt ca și inexistente. Lupta dintre pesediști și liberali este cu atât mai tentantă pentru PNL, având în vedere că deputatul Tinel Gheorghe, provenit din PDL, tocmai ce a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene a PNL Ialomiţa și trebuie să facă față așteptărilor centrului. Pentru orașul Fierbinți care își caută primar, liberalul l-ar pregăti să-l arunce în „luptă“ fie pe fratele său, fie pe Dobrică Pârvu, cu care are însă un anumit conflict. Din această cauză, Pârvu ar fi mai tentat să candideze ca independent. Și PSD atacă aceeași administrație cu viceprimarul în funcție, Marius Câmpean. De social-democratul Câmpean, continuatorul proiectelor fostului edil, Iusein Iuksel, depinde și bunul mers al filmărilor la celebrul serial „Las Fierbinți“. Iuksel este cel care a acceptat și facilitat accesul echipei de actori în orășelul ialomițean. Și Amara, și Țăndărei își caută primar, în noianul de candidați independenți lipsiți de vizibilitate.