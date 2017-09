Kovesi, despre inspectoarea Focică și ”presiunile” din partea DNA

Laura Codruța Kovesi a declarat luni, la Europa FM, că înregistrarea în care apar procuroarea Mihaela Focică și Gheorghe Stan, adjunctul Inspecției Judiciare, nu este asumată de nimeni și nu are convingerea că e autentică. În întregistrare, Focia se plângea de presiune din partea conducerii DNA.

"Nu știu cât de autentică e discuția, nu știu cine sunt protagoniștii, nu apare numele Kovesi, nu se spune Kovesi a făcut, nu e confirmată oficial de către nimeni. Sunt convinsă că șeful Inspecției Judiciare, când cineva se prezintă și spune că se fac presiuni, a doua zi trebuia făcut un control. Mă întrebam dacă a fost această discuție, de ce nu s-au luat măsuri trei luni de zile? Inspectorul șef l-a desemnat pe acel inspector (n.r. Focica) la controlul de la DNA ", a declarat Laura Codruța Kovesi, într-un interviu acordat lui Moise Guran, la Europa FM.

Procuroarea Mihaela Focică a făcut parte din echipa care a verificat anchetarea OUG 13 și ulterior a făcut parte din comisia are au efectuat o verificare la DNA.

"Au verificat tot. S-a verificat toată activitate a noastră. (...)Niciodată nu am întâlnit un raport de control de fond în care membri echipei nu și-au prezentat concluziile unității unde s-a efectuat controlul. Niciodată nu am convocat un inspector în biroul meu, toate întâlnirile au fost în cadru instituțional. Niciodată nu am făcut presiuni asupra unui inspector.Atunci când se face o plângere împotriva ta, ai dreptul și ei obligația de a-ți exprima punctul de vedere", spune Kovesi, care a subliniat că instituția a fost verificată de 130 de ori.

În data de 6 octombrie, raportul controlului dispus de Tudorel Toader în vara acestui an la DNA va fi discutat în CSM, Secția pentru Procurori.

În presă a fost publicată o înregistrare ambientală a unui dialog dintre procurorul Gheorghe Stan, inspector-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, şi procuroarea Mihaela Focică, procuror inspector care a făcut verificări la DNA. Din spusele procuroarei Mihaela Focică, aşa cum rezultă din respectiva înregistrare, procurorul-şef DNA Laura Codruţa Kovesi ar fi făcut presiuni asupra ei în lucrarea care îi era desemnată şi în care cerceta trei procurori DNA cu privire la eventuala săvârşire de către aceştia a unor abateri disciplinare. De asemenea, din cadrul aceluiaşi dialog, reiese şi că procurorul Codruţ Olaru, membru CSM, ar fi exercitat presiuni asupra procurorului inspector Mihaela Focică.

În acest caz, există un dosar care s-a aflat, iniţial, pe rolul Parchetului General, ca urmare a unei plângeri formulate de Focică. Ulterior, dosarul a fost trimis la Direcţia Naţională Anticorupţie, care ar fi competentă să analizeze această situaţie, conform Parchetului General.

De asemenea, pornind de la aceeaşi speţă, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, sesizarea Inspecţiei Judiciare (IJ), instituţie care ar urma să decidă dacă au existat presiuni interne şi externe din partea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, în cazul inspectoarei Mihaela Focică.