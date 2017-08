Lovitura lui Tudorel Toader pentru procurori

Ministrul Tudorel Toader a anunțat, miercuri dimineață, că trimite proiectul legislativ privind modificările la legile justiției la Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare, nu și la Parchetul General, DNA, DIICOT, motivând că "procurorii nu fac legi" și că nu a știut că avem "un parlament tricameral".

"Nu l-am trimis și nu îl trimit la Ministerul Public și nici la componentele sale, pentru că avizatorul e CSM, care are secție de procurori, de judecători, și CSM e garantul independenței justiției și avizator pe legile Justiției. (...) Trimit proiectul de lege la CSM, aștept să îl primim înapoi, îl trimit la Guvern și de acolo începe procedura decizională", a spus Toader.

Răspunzând criticilor formulate de șefii parchetelor, Tudorel Toader a precizat că procurorii nu fac legi.

„În procedura de adoptare a unei legi, fiecare are rolul lui constituțional. Ministerul inițiază proiectul de lege, cu dezbatere publică, Guvernul și-l însușește, aprobă, eventual cu modificări, după care, dacă trece de Guvern, proiectul de lege se duce în Parlament. În acest parcurs, fiecare participant la elaborarea unei legi trebuie să își respecte limitele de competență constituțională. Procurorii nu fac legi. Eu nu am știut că avem un Parlament tricameral. Un Parlament cu Senat, Camera Deputaților și procurori care să voteze legi. Știu că procurorii aplică legea. CSM, care are secție de procurori, este cel care avizează conținutul propunerii legislative”, a explicat ministrul Justiției.

Totodată, Toader a spus, întrebat despre criticile aduse de procurorul general în legătură cu modificarea legilor justiţiei: "În România, libertatea de exprimare e o valoare fundamentală. Ştiţi sintagma potrivit căreia unii spun ce ştiu, alţii ştiu ce spun".

Întrebat dacă s-a consultat cu cineva din exterior în ceea ce priveşte înfiinţarea unei direcţii care să ancheteze magistraţii, aşa cum a precizat procurorul general, ministrul a declarat: "Eu nu comentez afirmaţiile. Eu am perceput şi am preluat foarte multe posibile soluţii din dezbaterile publice din societatea românească. Ministrul Justiţiei din România este ministru pentru toţi românii. În urmă cu ceva timp a existat şi există încă o amplă dezbatere cu privire la faptul că judecătorii sunt anchetaţi de procurori. Am văzut şi eu declaraţiile procurorului general. Dânsul poate să vă spună în concret prin ce şi de ce DNA rămâne fără obiect de activitate dacă nu mai anchetează magistraţii pentru că nici eu nu cred că obiectul de activitate a DNA constă în anchetarea exlcusivă a magistraţilor".

Tudorel Toader a făcut anunțul la o zi după ce procurorul general Augustin Lazăr a declarat, marţi, după întâlnirea cu reprezentanţi ai procurorilor din ţară, că aceştia nu şi-au însuşit propunerile de modificare a legilor justiţiei prezentate de ministru pentru că afectează independenţa justiţei.

