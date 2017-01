Lovitură pentru companiile profitabile ale statului

Cabinetul Grindeanu a mandatat, în ultima ședință de Guvern, reprezentanții statului în AGA/CA la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, să ia măsurile necesare pentru repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat în 2016 (sub formă de dividende/vărsăminte) la bugetul de stat. Conform actului, măsura nu se aplică societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiilor autonome care prin legi au reglementat un alt mod de repartizare a profitului net. Repartiția profitului net se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul societăților, și de către Consiliul de Administrație, în cazul regiilor autonome.

Această măsură va văduvi companiile profitabile de stat de cea mai importantă sursă pentru investiții. În plus, aproape toate societățile de stat mai au unul sau mai mulți acționari privați, unul dintre cei mai cunoscuți fiind Fondul Proprietatea. Asta înseamnă că partea din profit ce revine statului este mult mai mică.

Decizia Guvernului Grindeanu are ca scop atragerea unor fonduri suplimentare la buget necesare îndeplinirii programului de creștere a salariilor și pensiilor și de reducere a taxelor și impozitelor. Numai că această retezare a capitalului de investiții pentru societățile de stat va afecta în viitor industria românească. Să luăm exemplu Romga, societatea foarte profitabilă pentru statul român. În 2015, compania a scos un profit de 1,46 miliarde de lei. Statului i-a revenit 70% din acesta, adică 1 miliarde de lei. În cazul în care această măsură s-ar fi aplicat în 2015, atunci Romgaz rămânea la dispoziție doar cu o sumă de 100 milioane de lei brut, bani de neajuns pentru demararea unor investiții în explorare și exploatare. În lumea companiilor petroliere, investiţiile în explorare şi exploatare sunt de ordinul milioanelor şi sutelor de milioane de dolari. În lipsa acestora, producţia de hidrocarburi se diminuează an de an şi evoluţia companiei nu poate fi decât în jos. În plus, una din investiţiile care ar putea duce la o creştere a independenţei energetice a ţării este cea în depozite subterane. Asta înseamnă alte investiţii în transfomarea unor foste fose de unde s-au extras hidrocarburi în depozite astfel încât ele să fie umplute pe timpul verii atunci când preţurile de achiziţie a gazelor e mult mai scăzut iar pe timpul rece să fie extras gaz pentru consum.

Statul român este acţionar majoritar la 1.143 de regii autonome, societăţi comerciale şi companii naţionale. Dintre acestea, 135 sunt

regii autonome şi 43 companii şi regii naţionale. Restul sunt societăţi comerciale deţinute integral sau majoritar de stat. Vestea

proastă este că din cele 1.143 de companii de stat, numai 50 au avut profit în 2015, potrivit unui top realizat de Guvernul Cioloş.

Acestea au obţinut un profit brut de 4,4 miliarde de lei în 2015, ceea ce corespunde unui profit net de 3,69 de miliarde de lei. Primele 10 poziții sunt ocupate de Romgaz (profit brut de 1,46 miliarde de lei), Transgaz (607,1 milioane de lei), Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (472 milioane de lei), Transelectrica (429,8 milioane de lei), Aeroporturi București (214,1 milioane de lei), Nuclearelectrica (178,3 milioane de lei), CFR SA (177,2 milioane de lei), Imprimeria Națională (165,5 milioane de lei), Electrocentrale București (141,2 milioane de lei) și Administrația Porturilor Maritime Constanța (120,1 milioane de lei).