Marea greșeală a Madridului

Guvernul de la Madrid condus de Mariano Rajoy a comis marea greșeală în Catalonia, spun la unison publicațiile din Barcelona, după ce a ordonat poliției catalane să împiedice desfășurarea referendumului pentru independență. Mii de membri ai Poliției Naționale, aduși din alte regiuni ale Spaniei și cazați pe două vapoare închiriate în portul Barcelona, sunt gata să intervină, în cazul în care colegii lor catalani nu vor îndeplini ordinele cu strictețe.

Guvernul regional al Cataloniei a anunțat că 38 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma confruntărilor violente de duminică dintre alegători și poliția spaniolă. Susținătorii independenței catalane au ridicat baricade în jurul secțiilor de vot pentru a împiedica forțele Poliției Naționale să își îndeplinească misiunea de a opri procesul electoral.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Ada Colau, primarul orașului Barcelona, altfel o voce mult mai moderată decât cea a președintelui catalan, a cerut demisia premierului spaniol Mariano Rajoy, pentru că a trimis forțele de ordine să acționeze în Catalonia. „Brutalitatea poliției va fi o rușine pentru statul spaniol. Astăzi, statul spaniol a pierdut mai mult decât a făcut-o până acum, iar Catalonia a câștigat“, a spus președintele Cataloniei, Carles Puigdemont. „Lumea a văzut violența statului, care aduce aminte de perioada lui Franco“, a spus Jordi Turull, purtătorul de cuvânt al guvernului catalan.

„Nu e referendumul pe care ni l-am dorit“

Având în vedere acțiunile poliției, care a blocat circa 30% din secțiile de vot, Turull a anunțat duminică, cu o oră înainte de începerea votului, o schimbare în modalitatea de vot la referendum – catalanii vor avea dreptul să voteze la orice secție, iar buletinele de vot care nu sunt introduse în plicuri, așa cum prevedea procedura inițială, vor fi de asemenea numărate. „Nu este referendumul pe care ni l-am dorit“, a recunoscut oficialul catalan, care a asigurat că există un sistem prin care se va evita votul multiplu, fără a da amănunte. El a mai anunțat și o înlocuire cu „experți și cadre universitare“ a membrilor Biroului Electoral Central, mulți dintre cei care au plecat, amenințați de guvernul de la Madrid cu amenzi și deschiderea unor dosare penale.

Constituția dă dreptate premierului

Personajul principal al referendumului catalan a devenit premierul Rajoy. Constituțional, dreptatea este de partea sa: legea fundamentală a Spaniei nu prevede posibilitatea unui referendum pentru secesiune, după cum membrii Asociației profesorilor de drept internațional, citați de presa spaniolă, spun că nici ONU nu recunoaște dreptul de autodeterminare decât pentru fostele colonii sau pentru teritoriile unde „este persecutată identitatea etnică, religioasă și culturală“. Prin urmare, justiția spaniolă a procedat ca și la referendumul catalan din 2014 – a declarat ilegală consultarea.

Acțiunile lui Rajoy dau dreptate catalanilor

Însă nu trebuie uitată atitudinea din ultimii ani a actualilor guvernanți de la Madrid. În 2006, parlamentul spaniol, majoritar socialist, a aprobat propunerea naționaliștilor catalani pentru o autonomie lărgită. Însă opoziția, Partidul Popular al lui Rajoy, a contestat decizia la Curtea Constituțională și, patru ani mai târziu (cu trei judecători cu mandate expirate și cu unul exclus), Curtea a anulat această autonomie. Astfel, Catalonia, care contribuie cu cea mai mare sumă la bugetul Spaniei și nu primește în schimb decât 9,5%, nu beneficiază de autonomia fiscală pe care, spre exemplu, o are Țara Bascilor. Lucrurile s-au înrăutățit după izbucnirea crizei economice și a celei politice – Spania nu a avut guvern stabil vreme de aproape un an.

În acest context, The New York Times oferea, în vara acestui an, următoarea soluție: „un guvern central mai capabil ar putea tempera naționalismul dând mai mult din punct de vedere economic; la fel, ar fi mai bine să negocieze cu bună credință cu catalanii, decât să se bazeze pe interpretarea restrictivă a Constituției și să pedepsească demersurile catalanilor pentru mai multă autonomie“.

„Catalonia, nu ești singură!“

Însă Rajoy a fost surd atunci, la fel și în timpul vizitei în SUA de săptămâna trecută, când președintele Trump a spus: „Cred că, dacă ați avea cifre corecte și un scrutin corect, ați afla că acești catalani își iubesc țara, iubesc Spania și nu doresc să o părăsească“. Dar, după ce a primit susținerea președintelui SUA pentru menținerea unității Spaniei și după ce liderii UE, colegii săi din PPE, au respins ideea unei Catalonii independente membră UE, Mariano Rajoy a recurs la o ofensivă brutală, care nu face decât să slăbească întreaga Spanie. Presa iberică scrie că din mai multe regiuni ale țării vin mesaje pe Twitter: „Catalonia, nu ești singură“. La fel, au apărut informații, neverificate, cum că spre Barcelona se îndreaptă autocare cu diversioniști din Spania, dar și din Frontul Național din Franța, pentru a sabota acțiunile catalanilor.

Ce se va întâmpla mai departe?

Președintele catalan Carles Puigdemont a făcut un pas în spate – nu va mai proclama independența în cazul unui vot pozitiv la referendum, ci va solicita UE și Madridului să cadă de acord asupra unei perioade de tranziție. Este o invitație la dialog. O altă evoluție poate fi arestarea liderilor catalani care au organizat scrutinul și anularea întregii autonomii a regiunii, decizii permise de Constituție. Însă asemenea măsuri nu pot decât escalada tensiunile.

Poate cel mai important pentru viitorul Spaniei, observă publicația britanică The Independent, nu este rezultatul votului catalan, legalitatea sau ilegalitatea lui, ci revolta cetățenilor (manifestă în Catalonia, latentă în alte regiuni). Protestele catalane împrumută tot mai mult de la mișcarea „Indignados“ (prima mare mișcare europeană împotriva auste­rității, impusă în Spania de Rajoy și populari), o mișcare nu catalană, nu galiciană sau andaluză, ci spaniolă. Dacă mișcările antiausteritate, antiguvern, cele antifasciste și cele naționaliste se vor uni, atunci soarta guvernului va fi pecetluită, la fel și a Constituției din 1978. Aceasta, și mai puțin Catalonia (unde 49% din cetățeni doresc să rămână în Spania), este spaima premierului conservator, iar răspunsul său cu gloanțe de cauciuc nu face decât să apropie momentul.