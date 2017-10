Mihaiela Iorga Moraru, la DNA Ploieşti

Procurorul Mihaiela Iorga Moraru a declarat, miercuri, la sediul DNA Ploieşti că a venit „pentru că a fost citată” în calitate de martor într-un dosar privind infracţiuni de favorizare a făptuitorului şi fals intelectual, însă nu cunoaşte care este dosarul în care i se cer declaraţii.

„Am venit pentru că am fost chemată. Conform Constituției, toți suntem egali în fața legii. Era normal să mă prezint. Constituţia mai apără şi dreptul la viaţă şi dreptul la familiie, dar având în vedere că în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora m-aş da bolnavă şi m-aş sustrage de la urmărirea penală sau de la audiere, nu ştim încă ce o fi, am considerat că trebuie să mă prezint. Lăsăm sănătatea în seama medicilor, am actele medicale cu mine, sunt dispusă la orice declaraţii”, a declarat Mihaiela Iorga Moraru.

Întrebată în ce calitate a venit la DNA Ploieşti, Iorga a spus că are calitate de martor „pentru săvârşirea unor infracţiuni. Ştiu că este vorba de infracţiuni de favorizare a făptuitorului şi de fals intelectual”.

Totodată, întrebată dacă este vorba în dosar de omul de afaceri Florian Walter, procurorul a spus că nu ştie, dar va afla.

De asemenea, întrebată de jurnalişti dacă l-a anchetat pe Walter, Mihaiela Iorga a răspuns afirmativ, precizând că acesta nu a fost trimis în judecată pentru că nu a fost finalizată urmărirea penală.

„Da, l-am anchetat. Nu l-am trimis în judecată pentru că urmărirea penală nu a fost finalizată. Dacă ar fi fost finalizată bănuiesc că ar fi trimis şi dânşii în judecată. Dosarele pe care le aveam în lucru au rămas la DNA când am fost revocată”, a mai spus Iorga.

Mihaiela Moraru Iorga a fost de dimineaţă şi la o discuţie cu ministrul Justiţiei.

Iorgan Moraru poate reveni pe funcția pe care o avea la Direcția Națională Anticorupție (DNA), în urma unei decizii a Curții de Apel București, confirmată şi de Secţia pentru procurori a CSM.