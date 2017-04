Ministrul de interne, reacţie în cazul unui nevăzător nedreptăţit

Update: Ministrul de Interne a precizat, duminică seară,la Antena 3, că şoferul a fost amendat, iar polițistul va fi suspus cercetării disciplinare și riscă să fie sancționat.

Este vorba despre șoferul unui autocar care l-a bruscat şi a refuzat să-l transporte pe Petre Iordache, un nevăzător, împreună cu câinele-ghid, deşi legea prevede că persoanele cu astfel de dizabilităţi pot călători în mijloacele de transport în comun însoţiţi de aceşti câini.

”Șoferul de autocar care a avut un comportament atât de inacceptabil a fost sancționat, iar polițistul va fi supus unei cercetări disciplinare, pentru comportament și modul cum s-a prezentat. Se va face sesizare și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD)”, a declarat ministrul de Interne, Carmen Dan, duminică, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat duminică, pe Facebook, că a reacționat, la sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, în cazul unui nevăzător din Pașcani căruia i-au fost ignorate drepturile.

Reprezentanții Poliției Române desfășoară verificări suplimentare în legătură cu acest caz, susţine demnitarul.

"Din păcate, trăim vremuri în care starea de normalitate este tulburată de cazuri despre care vreau să cred că sunt excepții. Vreau să cred că de acum înainte se va crea un precedent și astfel de situații nu se vor mai ivi, iar drepturile oamenilor precum Petrică vor fi respectate! Sesizarea făcută ieri de Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, despre postarea jurnalistului Laura Baban recunosc că m-a sensibilizat și m-a intrigat", a afirmat ministrul.

A luat legătura cu Petrică și Poliția Română desfășoară verificări suplimentare

"Cazul lui Petrică din Pașcani mă interesează în primul rând ca om, pentru că gândesc că dinamica lucrurilor pe care le trăim ar trebui să nu ne facă să ne îndepărtăm unii de ceilalți, ci dimpotrivă, să ne bucurăm de o normalitate liniștită, chiar dacă unii dintre noi suferă de o boală, se luptă cu un handicap sau sunt defavorizați de natură. Din postura funcției de ministru al afacerilor interne, am reacționat cum am aflat de 'pățania' lui Petrică. Am luat legătura cu doamna Baban care a avut amabilitatea să îmi dea numărul de telefon al domnului Petrică pe care l-am și sunat. În acest moment, reprezentații Poliției Române desfășoară verificări suplimentare pentru a afla exact ce s-a întâmplat atunci, iar dacă cineva a greșit atunci acela trebuie să plătească!", a afirmat Carmen Dan.

Dragnea a scris sâmbătă, pe Facebook, despre cazul lui Petrică

"Am citit astăzi pe Facebook despre Petrică, un om nevăzător care a avut parte de un tratament nedrept și umilitor din partea unui șofer de autobuz, Daniel, și despre reacția nepotrivită a polițistului local. Îmi pare rău pentru experiența urâtă a lui Petrică și vreau să îi facem dreptate. Am discutat cu doamna Carmen Daniela Dan, Ministrul Afacerilor Interne și am rugat-o să facă toate verificările necesare și să aplice toate sancțiunile stabilite de lege. Cred că schimbarea vine din fiecare dintre noi și nu putem sta nepăsători în fața unei situații de acest fel, indiferent că suntem călătorii din autobuz, polițiști sau altceva", a scris Dragnea.

Laura Baban, o cunoscută a bărbatului nevăzător, a povestit pe Facebook că șoferul unui autocar l-a bruscat și a refuzat să-l transporte pe Petrică împreună cu câinele însoţitor, în pofida faptului că legea îi permite.

Mai mult, potrivit femeii, nici polițistul chemat de nevăzător, printr-un apel la 112, nu a înţeles situaţia şi a ignorat dificultăţile acestuia.