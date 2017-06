Negocierile la bursa zvonurilor

Liviu Dragnea numără de zor „bobocii“ pe care îi achiziționează atât el, cât și Călin Popescu-Tăriceanu, rând pe rând, de la partidele de opoziție, cu sume care lasă pe oricine fără grai. Umblă un zvon că 100.000 de euro ar fi suma plătită de căciulă pentru votarea moțiunii de cenzură! Deși ar fi vorba de o grămadă de bani, pe care un român cinstit nu o strânge cu sudoarea frunții nici după o viață întreagă de trudă cinstită, majoritatea parlamentarilor noștri sunt obișnuiți cu asemenea „scoruri“ oferite la moțiuni.

Cabinetul lui Emil Boc a fost primul guvern postdecembrist „picat“ în urma unei moțiuni de cenzură, pe 13 octombrie 2009. Se spune că tot din cauza unei runde de cumpărare a voturilor unor parlamentari contra aceleiași sume de 100.000 de euro per bucată. Conform unor surse, se pare că și facțiunea din PSD care s-a aciuat la Guvern, respectiv Victor Ponta și Sorin Grindeanu, ar arunca și ei la bursa neagră a voturilor ceva parale, tot cu mare greutate. Cu toate acestea, Ponta și Grindeanu au început să își piardă din suporteri, mai ales după ce nominalizarea lui Augustin Jianu ca vicepremier și ministru al Dezvoltării a fost respinsă de președintele Klaus Iohannis.

Războiul dintre cele două tabere rivale din PSD a ajuns la o altă etapă. Pe lângă negocierile în stânga și în dreapta, diversele amenințări privind incertitudinea pe care o poate aduce viitorul printr-un gest necugetat, „audierile“ privind intenția de vot pentru răsturnarea a ceea ce a mai rămas din Cabinetul Grindeanu, s-au lansat pe piață o sumedenie de intoxicări menite să îi sperie pe unii, să îi convingă pe alții sau chiar să acopere și mai bine unele intenții ascunse. Printre toate perdelele de fum se prefigurează cert un singur lucru comun al majorității parlamentare - teama de anticipate, care este precedată de pierderea mandatelor de senatori și deputați. Chiar dacă și Liviu Dragnea face uz în pledoariile sale cu care negociază de acest aspect, în iureșul fără precedent se mai poate distinge și rolul imens pe care președintele Klaus Iohannis îl are de jucat. Din cauza atitudinilor beligerante, mingea a ajuns în terenul șefului statului. Și asta pentru că PSD și ALDE, după cum spun unii, n-ar mai reprezinta majoritatea parlamentară și nici n-ar mai avea cu ce argumente să se prezinte în fața lui, ori să-i fluture varianta suspendării dacă nu numește premierul pe care cele două partide din alianță și-l doresc.

Nemulțumiții din PSD și agenda lor ascunsă

Unul dintre parlamentarii nemulțumiți de modul în care Liviu Dragnea a ajuns să conducă partidul îl contrazice pe fostul premier Victor Ponta, care se erijează de la sine putere în portavocea celor supărați. Acesta susține că atât el, cât și ceilalți colegi ai săi vor vota pentru moțiune, și nu după cum anunță Ponta. Și asta pentru că ei doresc ca actualul lider al social-democraților să scoată partidul cât mai intact din prăpastia în care l-a băgat și să-l readucă la nivelul de putere și influență la care era în urmă cu o săptămână. „Noi suntem nemulțumiți de felul dictatorial în care este condus PSD de către Liviu Dragnea, dar asta nu înseamnă că vom face rău partidului în care activăm de atât timp. Ne ajunge cât rău i-a provocat și Ponta, și acum Dragnea! Pe noi ne interesează ca Dragnea să ne scoată din această fundătură în care ne-a băgat și apoi vom face și noi tot ceea ce putem să-l înlăturăm de la șefia PSD. Vi se pare că Niculae Bădălău doar stă cu mâinile în sân și-i cântă în strună lui Liviu Dragnea? Hai să fim serioși!“, ne-a declarat, sub protecția anonimatului, unul dintre pesediștii cu ștate vechi în Parlament, despre modul în care ei vor vota.

Liberalii, alte motive pentru dezastrul lui Grindeanu

Înaintea deciziei oficiale a PNL în privința moțiunii de cenzură se discuta că și în situația în care noul lider al PNL, Ludovic Orban, ar decide să nu participe la vot, dar să stea în sală, acesta, la fel ca și șeful interimar de la USR, nu are cum să-și împiedice colegii să nu se exprime prin vot. Mai mult decât atât, o parte din parlamentarii liberali și organizațiile lor s-au declarat deja nemulțumiți că nu le-au ieșit pasențele în partid, odată cu alegerea în fruntea formațiunii a lui Ludovic Orban. 10 dintre peneliști îl curtează asiduu pe Călin Popescu-Tăriceanu și partidul său. La rândul lor, cei de la ALDE au toate motivele să facă transferuri. Au pierdut o parte din parlamentari odată cu eliminarea lui Daniel Constantin și a apropiaților acestuia, partidul are funcții de împărțit și, mai ales, are nevoie de voturi pentru ca moțiunea de cenzură să treacă. Dacă Tăriceanu realizează aceste transferuri politice, atunci, soarta moțiunii, a lui Sorin Grindeanu și a lui Victor Ponta este ca și decisă. De asemenea, și Liviu Dragnea a negociat și va face cel puțin două transferuri de urgență în aceste zile.