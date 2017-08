O româncă de etnie romă, candidat la Senatul Franței

Românca de etnie romă Anina Ciuciu candidează pentru un loc în Senatul francez și declară că vrea să-și folosească experiența în avantajul votanților marginalizați din departamentul Seine-Saint-Denis, care cuprinde una dintre cele mai precare suburbii ale Parisului, relatează site-ul France24.com, citat de Mediafax.

Anina Ciuciu, în vârstă de 27 de ani, este absolventă a universităţii Sorbona și poate profesa dreptul. În prezent, românca se află într-un internship la organizația neguvernamentală Amnesty International din Londra.

Românca s-a născut pe străzile din Craiova, într-o familie de romi care, confruntându-se cu discriminarea și cu șomajul, a decis să părăsească țara când Anina avea șapte ani. A ajuns mai întâi într-o tabără de refugiați din Italia, apoi în Franța. O profesoară din Paris a împiedicat evacuarea familiei Ciuciu și a contribuit la educarea copiilor.

Anina locuiește în Arondismentul 20 din Paris, dar își petrece foarte mult timp în departamentul Seine-Saint-Denis, aflat la nord de capitală. Acolo se află două organizații pentru ajutorarea persoanelor de etnie romă, "La Voix des Roms" (Vocea romilor) și "Le Mouvement du 16 mai" (Mișcarea 16 mai).

"Genocidul asupra romilor a fost punctul de maximum al rasismului, care sper că nu se va repeta. Dar este important să vorbim despre trecut și să fim vigilenți pentru că, aproape în toată Europa, vedem instrumente de discriminare și excludere asemănătoare cu cele din acea epocă", a declarat Anina Ciuciu.

Românca a primit o ofertă de a candida pe listele pentru Senatul francez din partea Verzilor, o formațiune ecologistă social-democrată, dar nu a fost convinsă la început.

"Nu am crezut în politică, mai ales ca un mijloc de a face schimbări. Și am avut o experiență inițială deloc plăcută. Dar în discuțiile cu activiștii, am văzut entuziasmul lor la ideea acestei candidaturi. Pentru ei, reprezenta potențialul ca eu să devin vocea lor. În plus, în cartierele clasei muncitoare și în mahalale, am văzut speranța pe care o primesc oamenii care suferă și oamenii care își pierd interesul pentru politică", a spus Anina Ciuciu.

În 2014, Anina Ciuciu a fost numită consilier onorific pentru problemele romilor în guvernul Victor Ponta, dar "am renunțat de îndată ce am înțeles că nu voi putea schimba nimic pentru oamenii care suferă".

Dacă va fi aleasă în Senatul francez, Anina Ciuciu va fi prima femeie de etnie romă care va ocupa o astfel de funcție. Românca militează pentru accesul neîngrădit al tuturor copiilor la educație în Franța, pentru combaterea discriminării și a brutalității poliției, precum și pentru încheierea stării de urgență instaurată în Franța începând cu anul 2015 după atacurile teroriste.

Senatul Franței, camera superioară a legislativului, a fost, în mare parte, dominat de politicieni de sex masculin trecuți de prima tinerețe. În prezent, trei sferturi dintre senatorii francezi sunt bărbați, iar vârsta medie este de 64 de ani.

Aproximativ jumătate dintre circumscripțiile Senatului sunt deschise pentru alegerile din 24 septembrie, însemnând 171 dintre cele 348 de locuri disponibile. Astfel de alegeri, pentru un mandat de șase ani, au loc o dată la fiecare trei ani. Senatorii câștigă alegerile prin sufragiu universal indirect, adică un colegiu electoral alcătuit din alți reprezentanți aleși, cum ar fi parlamentarii și consilierii regionali, ia decizia finală.