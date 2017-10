Plecări în masă de la ziarul "România Liberă"

Mai mulți jurnaliști, în frunte cu directorul editorial Sabin Orcan și redactorul-șef Răzvan Chiruță, părăsesc ziarul "România Liberă".

Ultima care și-a anunțat plecarea este editorialista Sabina Fati. Aceasta și-a anunțat joi pe pagina sa de Facebook "ultimul editorial pentru România liberă înainte ca ziarul să fie masacrat în așa fel încât Dragnea să nu mai fie deranjat și Direcția Națională Anticorupție să înceapă să fie înjurată".

În editorialul său, Fati acuză că "România se întoarce la vremurile din perioada lui Adrian Năstase, în care presa era cumpărată, constrânsă, șantajată să nu mai facă anchete și să nu mai scrie împotriva liderului PSD".

La rândul lui, Răzvan Chiruţă, redactorul-şef al cotidianului naţional, a scris, miercuri, un mesaj referitor la demisia sa de la ziar, pe pagina sa de Facebook, menţionând că părăseşte acest ziar după o perioadă de 11 ani.

”"Sunt în situația unui pilot care trebuie să țină în aer un avion care mai are câțiva litri de combustibil în rezervor", scriam acum doi ani, când am preluat conducerea editorială a României libere, într-un moment dificil pentru redacție.

Avionul încă zboară, la un moment dat s-a înălțat frumos, dar a venit momentul trist în care am decis să cobor de la manșă. Se încheie astfel 11 ani de când sunt la RL.

A fost un ziar pe care cu timpul am ajuns să îl iubesc, pentru că aici am avut cele mai tari realizări ale carierei mele de jurnalist.

Plec cu satisfacția că am demonstrat, întâi ca reporter, apoi ca redactor șef, că se poate face și în România jurnalism onest și în interesul exclusiv al cititorului. Am făcut și greșeli, nu a mers totul perfect, dar am fost întotdeauna de partea adevărului.

Cu acest crez merg mai departe, spre o direcție care momentan îmi este necunoscută, dar care mă va duce, sunt sigur, din nou în slujba dumneavoastră”, a scris Răzvan Chiruţă.

Sabin Orcan a anunţat marţi după-amiază, pe contul său de Facebook, că a decis, de comun acord cu patronatul, să încheie colaborarea cu acest ziar şi că urmează o perioadă de tranziţie, după care va pleca. Însă, el nu a făcut precizări referitoare la ceilalţi jurnalişti care vor părăsi ziarul odată cu el, respectiv Răzvan Chiruţă, Sabina Fati, Mircea Marian, Mihai Duţă, Silviu Sergiu, Cătălin Prisăcariu şi Petre Bădică.

Referitor la motive, Orcan a afirmat doar: "Motive sunt mai multe, nu o să intru acum în detalii".

Cotidianul România Liberă este deţinut în prezent de Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, care a decedat la începutul acestui an.