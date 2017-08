Poliţişti cercetaţi pentru că i-au zîmbit lui Gigi Becali în loc să-l tîrască pe trotuar

Am trăit s-o vedem şi pe-asta! Doi poliţişti de la Secţia 2 sînt acum cercetaţi pentru că, după ce l-au audiat pe Gigi Becali, l-au condus pînă la ieşirea din sediu, unde i-au zîmbit! Nu acelaşi lucru s-a întîmplat însă cu poliţistul care l-a lovit pe Boureanu sau cu cei care l-au tîrît pe trotuar pe directorul Maternităţii Giuleşti!

Imaginile cu scena din faţa Secţiei 2 de poliţie au fost difuzate de mai multe televiziuni şi comentate de tot felul de fătuci care se mirau că doi poliţişti l-au condus pe Gigi Becali pînă în faţa instituţiei după ce-l audiaseră în urma unei plîngeri pentru ameninţare, depusă de un jurnalist de la Cancan.

Poate că felul în care a fost comentată această ştire nu ne-ar fi interesat dacă nu s-ar fi întîmplat cam în acelaşi timp cu alte două evenimente care au ţinut prima pagină a ziarelor în ultima vreme. Este vorba despre cazul fostului deputat Cristian Boureanu şi cel al profesorului Ciprian Cristescu, directorul Maternităţii Giuleşti.

Cei doi, în calitate de pasageri în propriile autoturisme, aflîndu-se în stare de ebrietate, au avut parte de un „tratament” violent din partea unor agenţi de poliţie: primului i s-au aplicat un pumn în faţă, iar cel de-al doilea a fost tîrît pe trotuar pînă la maşina poliţiei. Este adevărat că atît Cristian Boureanu, cît şi profesorul Ciprian Cristescu, fiind beţi, nu au avut un comportament potrivit în faţa poliţiştilor şi trebuiau sancţionaţi, fără îndoială, însă de aici pînă la agresiune sînt mulţi paşi care trebuiau făcuţi înainte de a se produce ceea ce am văzut cu toţii.

În fond, ce încălcare a legii sau regulamentelor au comis cei doi poliţişti care l-au condus pe Gigi Becali la maşină? Sau comportamentul civilizat, fie el chiar exagerat, este considerat ca fiind anormal în cadrul Poliţiei Române? Dacă punem faţă în faţă acest caz cu cele două relatate mai sus, ne amintim că nimeni, de la ministrul de Interne şi pînă la superiorii poliţiştilor bătăuşi, n-a scos o vorbă prin care să critice comportamentul violent al agenţilor sau să ceară nişte scuze formale celor agresaţi.

De ce ne enervează la culme această atitudine absurdă a conducerii din IGP în cazul Becali? Pentru că nu la fel se întîmplă în alte situaţii, cînd, din diferite motive, alte persoane cunoscute iau contact cu instituţiile statului.

De pildă, cînd Laura Codruţa Kovesi, şefa DNA, s-a prezentat la instanţele din Piteşti şi Ploieşti, unde se judeca în nume personal cu jurnaliştii de la „Antena 3” şi „Lumea Justiţiei”, a venit cu maşina de serviciu, acel Audi A8 al DNA, nimeni nu a întrebat-o de ce foloseşte un bun ala instituţiei în interes personal! Din contră, agenţii de poliţie şi ofiţerii SPP i-au asigurat protecţia şi i-au deschis calea printre cetăţenii de rînd! Kovesi nu era în acele localităţi nici în vizită de lucru, nici nu era în misiune, ci într-o cauză civilă, strict de interes personal, judecîndu-se cu nişte jurnalişti!

Dacă este vorba doar despre notorietatea Laurei Codruţa Kovesi, atunci trebuie să spunem că nici Gigi Becali nu este o persoană necunoscută: el este finanţatorul unei echipe de fotbal care are mulţi suporteri, echipă care reprezintă România în competiţiile europene şi, deci, oricît i-ar deranja pe unii, beneficiază şi de simpatia unor oameni.

Poate că şi cei doi poliţişti de la Secţia 2, în loc să ţină cu Dinamo, echipa MAI, poate că ţin cu FCSB şi, după ce l-au audiat pe Becali în urma acelei plîngeri, au vrut şi ei să afle de la sursă pe cine a mai transferat, dacă s-a adaptat Florinel Coman la echipă etc. O curiozitate firească, o reacţie cît se poate de obişnuită, mai ales că Gigi Becali nu este inculpat, ci doar un om împotriva căruia cineva a depus o plîngere!

Ce este atît de grozav în acest comportament al unor poliţişti care n-au făcut altceva decît să-l conducă la maşină, aşa cum au făcut şi acei SPP-işti care au însoţit-o pe Laura Codruţa Kovesi la judecătoriile din Piteşti şi Ploieşti? Ce ar fi trebuit să facă poliţiştii Secţiei 2 ca să satisfacă o parte a opiniei publice? Să-i dea un pumn în faţă ca lui Boureanu sau să-l tîrască pe trotuar ca pe profesorul Ciprian Cristescu?

Mă mir că liderii din sindicatul poliţiei n-au mai ieşit la rampă ca în cazurile Boureanu şi Cristescu pentru a-i apăra pe cei doi poliţişti de la Secţia 2, deşi în cazul Becali chiar ar fi putut să spună ceva, căci este vorba eventual de un exces de politeţe al agenţilor respectivi, nu de depăşirea atribuţiilor de serviciu. Sau este un ordin intern, prin care poliţiştii care intră în contact cu cetăţenii trebuie musai să stea încruntaţi, să se răstească la ei, să-i ia la bătaie sau să-i tîrască pe astfalt?

Nu-i iau eu apărarea aici lui Gigi Becali, însă îmi amintesc că, fiind în Germania, căutînd o adresă unde trebuia să ajung, am intrat din greşeală pe o stradă pe care circulaţia maşinilor era interzisă şi m-am trezit în faţa unui echipaj de poliţie. Persoana care mă îndruma prin telefon mi-a spus că e posibil să fie amendat drastic, însă, după ce le-am explicat poliţiştilor unde trebuia să ajung şi cum am ajuns pe acea străduţă din centrul istoric, am avut surpriza să-i aud pe poliţişti să-i urmez pentru că mă vor conduce ei pînă la adresa căutată, acesta fiind la cîteva străzi de locul unde încălcasem legea! Şi aşa s-a întîmplat! Maşina poliţiei a mers în faţa mea pînă la adresa căutată şi abia acolo m-au întrebat amical de unde sînt, spunîndu-mi şi pe unde s-o iau la plecare pentru a nu ajunge iarăşi în centrul istoric! Sper ca acei poliţişti să nu fi fost acuzaţi de comportament excesiv de politicos faţă de un cetăţean care s-a rătăcit în oraşul lor!

Şi, serios vorbind, chiar nu sîntem în stare să fim şi noi nişte oameni normali? Adică poliţiştii aceia de la Secţia 2 să se poarte la fel cu orice cetăţean care vine cu diferite probleme în instituţia unde lucrează? Adică să-i vorbească frumos, să-i dea un pahar cu apă, să-l poftească să stea pe un scaun dacă are de aşteptat, fără să se teamă că ar putea fi sancţionat de exces de politeţe? Chiar dacă acel cetăţean ar fi audiat într-o cauză!

Eu aşa am văzut în Danemarca, unde absolut la toate instituţiile publice (şi, credeţi-mă!, am văzut destul de multe) există pe hol o masă pe care sînt un termos cu cafea, un termos cu apă fierbinte pentru ceai şi un aparat cu apă plată rece! Poate că şi din aceste motive care ţin de civilitate nivelul de trai în Danemarca este cel mai ridicat din toată lumea. Respectul faţă de cetăţean este literă de lege în astfel de ţări şi el nu se manifestă doar faţă de Peter Schmeichel, considerat cel mai bun portar din lume, ci şi faţă de oricare alt cetăţean al Danemarcei care trece pragul unei instituţii publice!

O avea Gigi Becali păcatele lui, dar chiar aşa? Să-i cerţi pe nişte poliţişti că l-au condus la maşină şi i-au zîmbit - parcă e prea mult. Eu prefer acest exces de politeţe în locul excesului de forţă.